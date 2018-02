Tres motivos por los que aún no confiamos (del todo) en los coches autónomos y conectados

Es una de las tendencias tecnológicas que más nos fascinan a todos a día de hoy. Nos referimos tanto al coche autónomo como al conectado.

Porque, seamos sinceros: ¿quién no querría tener un coche que conduce por él? ¿O un coche que previene accidentes? ¿O un coche que, mientras vas camino de casa, va encendiendo la calefacción para que no tengas frío al llegar? Parece más que interesante, ¿no?

Sin embargo, pese a la fascinación general que en principio pueden producirnos este tipo de tecnologías, existen algunos motivos por los que aún no confiamos (del todo) en ellas. Son los siguientes:

1.- Falta de autonomía personal.

El coche autónomo conduce por nosotros, sí. Y eso parece fascinante... ¿o no? ¿Estás seguro? Hagamos un pequeño viaje hacia el terreno psicológico. ¿De verdad estás convencido de querer ceder tu autosuficiencia conductora a otra persona? ¿O, peor, a una máquina? El sueño de transitar en coches autotripulados parece verdaderamente positivo, pero no olvidemos que eso iría en perjuicio de nuestra propia autonomía.

Puede parecer una tontería, pero no lo es. Si a día de hoy ya hay gente a la que el coche eléctrico no le convence porque su batería le hace perder puntos de autonomía (a la dependencia de la gasolina ya estamos acostumbrados), ¿estás seguro de que un coche autónomo no te va a hacer también dudar?

2.- Miedo a los accidentes.

La semana pasada, el famoso coche autónomo de Google tuvo un accidente. Esto no es demasiado novedoso, ya que ya había tenido otros antes, pero ahora hay un añadido: según el Estado de California, la culpa fue, por primera vez, del coche de Google, que acabó golpeando ligeramente a un autobús.

Este hecho, además de levantar los aplausos de todo buen tecnófobo, ha hecho que muchos se planteen algunas dudas. Parece evidente que el coche autónomo puede conducir muy bien; de hecho, está más que probado que conduce bastante mejor que un ser humano. Pero, ¿estamos realmente convencidos a nivel psicológico? Aunque estadísticamente sea menos probable tener un accidente en un coche autónomo, ¿de verdad esto nos tranquiliza? ¿O tendremos algo de miedo, sobre todo, en las situaciones en las que el vehículo se negará a conducir por nosotros?

3.- Datos y seguridad.

Hace poco se supo que los coches conectados de Nissan, los famosos Nissan Leaf, tenían algunos problemas técnicos y de seguridad. Pero, más allá de los fallos puntuales, hay algunos factores que a cualquier conductor podrían presentarles varias dudas.

Y es que, si el coche está conectado a internet vía aplicación, ¿no será medianamente sencillo que alguien usurpe nuestros datos o, aún peor, se haga cargo de nuestra seguridad? Debemos evitar caer en el miedo y la tecnofobia, pero la pregunta está ahí: ¿estamos seguros de que confiamos en un coche conectado que tiene nuestros datos y nuestra seguridad a golpe de click?