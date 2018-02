Tecnología para vestirte

Si por muchas rebajas que aún luzcan en los escaparates de las tiendas no has encontrado el modelito perfecto es porque no estás hecho de la misma pasta que el resto de los mortales. Lo tuyo es de nacimiento, porque un geek nace no se hace, lo llevas en la sangre. Seguro que alguna de las opciones que hoy mostramos encajan con tu perfil tecnológico y te sentirás como un verdadero trend-setter de la moda techie.

Camisetas interactivas: Existe una gran variedad de camisetas para geeks. Sin embargo, no queremos apabullarte con un manojo de ellas y por eso hemos hecho una cuidada selección de dos. La primera que nos ha seducido por su sencillez y extravagancia al mismo tiempo es una camiseta que, con unas simples pilas, logra emular los movimientos de un ecualizador en la parte frontal de la camiseta. Lo más curioso de todo es que reacciona según los sonidos de tu alrededor, así que lograrás hipnotizar a todo aquel que esté junto a ti.

El otro modelo que nos ha cautivado es la camiseta tambor. Su concepto no puede ser más fácil. Con un dibujo de un tambor en la parte del pecho, puedes ir presionando cada parte del mismo y este emitirá sonidos como si fueras Keith Moon.

Sudadera con auriculares: La firma norteamericana Rusty quiere hacer tu vida deportiva más sencilla. Por eso, su línea de sudaderas incorpora los auriculares a esos cordoncillos que salen del cuello de la prenda. Solo tendrás que conectar tu dispositivo mediante un conector que incorpora la propia sudadera en uno de sus bolsillos. Es totalmente lavable, auriculares incluidos.

Collar USB: ¿Collar y elegancia todo en uno? Sí, es posible. No le des más vueltas a ese San Valentin que está a la vuelta de la esquina y regálale a tu amada este colgante de Swarovsky con forma de corazón que además lleva un USB incorporado.

Gemelos USB: Los detalles marcan la diferencia. Unos buenos gemelos siempre serán símbolo de distinción. Pero, ¿y si además resultan la mar de útiles cuando necesites un USB a mano? O a muñeca, nunca mejor dicho. Los gemelos USB son en realidad dos dispositivos de almacenamiento con una capacidad de 2GB cada uno. Otra buena opción para regalar en San Valentín.

Pantalones musicales: ¿Cuántas veces has tamborileado una canción en tus piernas? Este gesto tan habitual es el que ha inspirado a los creadores de DrumPants. En realidad, son unas tiras que puedes colocar debajo de tu ropa y que admite, una vez configurado con un dispositivo, emitir el sonido de hasta 100 instrumentos diferentes.

Gorro teléfono: En estos días más fríos de año muchos prefieren ir con un gorro de lana bien calentito. Si además este gorro nos permite escuchar música y recibir llamadas, mucho mejor. Así es el gorro manos libre y Bluetooth Beani. Conectado a un móvil, incorpora unos auriculares y mandos que nos permite recibir llamadas y escuchar música allá donde queramos.