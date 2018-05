Steam Link es la próxima app que vas a amar para tu móvil

El problema es que en los últimos años ha aparecido un nuevo enemigo para Steam: el auge del videojuego móvil, con juegos como Fortnite, Clash of Class, Pokémon GO o Game of War entre otros acaparando la atención del jugador, lo que significa menos tiempo que dedicar a Steam. ¿La solución? Steam Link, la próxima aplicación que llegará el 21 de mayo.

Steam Link será compatible con iPhone, Android (también tablets), iPad y Apple TV. Servirá para jugar desde cualquier lugar a nuestros juegos de Steam, que serán ejecutados en el ordenador pero podremos verlos en las pantallas de nuestros dispositivos.

De momento va a nacer con alguna limitación, como la de que solo funcionará con dispositivos conectados a redes Wi-Fi de 5 GHz o a Ethernet. Próximamente llegará compatibilidad con redes LTE.

Steam | Agencias

Para poder jugar en condiciones necesitaremos un mando, bien sea de terceros (con certificación MFi en el caso de los dispositivos de Apple) o bien sea el propio Steam Controller, el mando desarrollado directamente por la compañía. Falta por ver qué ocurre si no tenemos ninguno: ¿no podremos jugar o habrá algún tipo de compatibilidad con las pantallas táctiles?

Estamos ante la primera ofensiva real de Valve hacia los dispositivos móviles, quienes le han robado protagonismo en los últimos tiempos pero que también le pueden suponer un repunte en cuanto a usuarios, especialmente los más exigentes de cara al videojuego. Los bajos precios de muchos títulos de la plataforma puede ayudar a captar nuevos jugadores que no estén mucho tiempo frente a un PC pero sí frente a un teléfono o una tablet.

Es un sistema similar a Remote Play, el presentado por PlayStation, que tras su presentación no ha hecho demasiado ruido ni se ha convertido en un factor de compra, si acaso en un añadido interesante.