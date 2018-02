Lo siento, el iWatch soñado de Apple no será un smartwatch

Se dice que la realidad suele superar la ficción, pero en cuanto a rumores de Apple, la ficción siempre supera la realidad. Por eso creo que si hemos visto decenas de rumores sobre un smartwatch de Apple es porque será “algo menos”.

Verás, Apple durante la WWDC 2014 que se celebró hará unos días en San Francisco, presentó las novedades de iOS 8, entre las que se encuentran una sección especial dedicada a la salud personal.

Apple ha creado una serie de aplicaciones y puentes entre iOS, iPhone y aplicaciones de terceros exclusivas para medir tu actividad física. La integración del co-procesador M7 en el iPhone 5s ya nos daba una idea de por dónde iban los tiros.

Tim Cook es el actual CEO de Apple, tras la enfermedad de Steve Jobs se hizo cargo la empresa mejor valorada y de una de las mejor posicionadas en Bolsa. No conocemos los gustos de Cook, pero lo que sabemos es que ha declarado varias veces su amor por la pulsera cuantificadora FuelBand de Nike. Esta pulsera cuenta tus movimientos y representa en una serie de puntos una media para competir con tus amigos. Hace unos días pudimos verle con su pulsera puesta. Cook adora su FuelBand, no es de extrañar que entonces Nike abandonase este negocio y de pronto Apple esté interesada. Algo mejor podrán hacer.

¿Qué será el iWatch? No será un Galaxy Gear. No será un LG G Watch. No será un Pebble. No será un smartwatch como lo estamos viendo en otras marcas.

Será algo más similar a un Fitbit que a otro dispositivo, una banda que llevarás puesta que simplemente informará a tu iPhone de tus movimientos para que puedas tener la falsa sensación de confort porque hoy lograste andar 10.000 pasos.

Pero… ¿por qué hacer una especie de Fitbit si ya existe “un Fitbit”? Apple siempre suele meterse en los negocios de otros que ya tienen productos para su plataforma porque cree que pueden hacer algo mejor. El simple echo de poder controlar la plataforma que es iOS a su gusto ya les permite que cualquier producto que ellos sean capaces de crear, funcionará mejor que el resto.

Pero no todo es por vender pulseras tecnológicas, hay un negocio detrás, los datos que se consigan de ti.

Hay toda una industria entorno a la llamada cuantificación en la que Apple quiere entrar. Saber qué haces y la clase de vida que llevas son datos jugosos, que por supuesto ninguna empresa dice comerciar con ella, pero que en el caso de desesperación podría valer mucho. Pero no solo venderla, mezclarla con otra información tuya para poder mostrar mejores anuncios, venderte mejores productos o incluso saber que tipo de futuro dispositivo necesites.

Es por tu salud, dicen. En realidad es por el negocio que hay escondido, y aquí Apple no se quedará atrás.