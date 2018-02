Semáforos en el suelo para salvar la vida a los adictos al móvil

Seguro que más de una vez has visto a algún peatón tan metido en su móvil que has sufrido al verle cruzar la calle sin levantar la mirada de la pantalla. Puede, ejem, que incluso tú mismo te hayas sorprendido en alguna ocasión con el claxon de un coche que te avisaba del riesgo de no prestar tanta atención al semáforo como al smartphone.

Ante esta creciente situación, la ciudad alemana de Augsburgo ha sido la pionera en la instalación de semáforos en el suelo para que los peatones, cada vez más absortos en sus móviles, no pongan en peligro sus vidas.

En realidad, los nuevos semáforos son señales luminosas LED colocadas en el suelo, en el límite entre la calzada y la acera. Son como los semáforos tradicionales, que nos avisan de cuándo debemos parar y cuándo cruzar la calle.

La medida viene avalada por un estudio que revela que al menos un 17% de los peatones camina distraído con su móvil cuando va por la calle o cruza, lo cual aumenta el riesgo de atropello.

La ciudad alemana ha sido la primera, pero no la única: capitales como Seúl también preparan la instalación de estas señales luminosas para adictos a los smartphones.

En el caso de la ciudad surcoreana, estas indicaciones no sólo advertirán del peligro sino que también prohibirán el uso del teléfono en algunas zonas con el fin de evitar los distintos peligros que encuentren en su camino. A través de un proyecto piloto, las señales se instalarán cerca de las universidades, el ayuntamiento y varias estaciones de tren.

También la ciudad australiana de Sídney se ha sumado a la iniciativa: instalará hasta cinco semáforos de suelo en su distrito financiero, que debe ser el que más adictos al móvil por metro cuadrado debe tener. El proyecto se probará a través de un ensayo de seis meses que costará 250.000 dólares.