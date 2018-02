Seis ideas tecnológicas para salvar vidas en la carretera

Con el verano llegan los viajes, las bicicletas y la carretera. Y con el desarrollo tecnológico llegan también las buenas ideas que buscan exprimir al máximo las posibilidades de la técnica para salvar vidas o, al menos, poner a disposición de los usuarios herramientas que les ayuden a evitar accidentes. En estos días, por ejemplo, se ha hablado del proyecto 'Safety Truck' de Samsung, un camión que parece ser transparente pero que en realidad lo que tiene es una gran pantalla trasera que enseña el carril contrario de la carretera. La idea es que quien se disponga a adelantar al camión pueda ver fácilmente qué se le viene encima sin necesidad de asomarse, minimizando el riesgo.

El proyecto, presentado por la compañía en Argentina, no es más que un concepto que evoluciona del concepto que lanzaron los diseñadores del estudio ruso Art Lebedev en 2009

De no muy lejos de Rusia, de Azerbayán, viene otra idea similar, pero aplicada a menor escala. Se trata de Cyclee, desarrollada por Elnur Babayev: una app que vincularía los gestos de un ciclista con un proyector adherido al sillín de su bici que proyectaría sobre la espalda del usuario la maniobra que fuera a realizar.

Aunque se trata de un concepto, la ingeniosa idea ha llamado la atención de potenciales inversores que podrían poner en marcha el proyecto de cara a evitar accidentes ciclistas, especialmente en las ciudades, donde la convivencia entre coches y bicicletas no siempre es sencilla

Esto de buscar soluciones al tráfico ciclista no es nuevo: hace unos meses Sainsbury's presentaba nuevos modelos de camión con cámaras que daban al conductor visión en 360º para intentar evitar arrollar a ciclistas. Además, los laterales, frontal y trasera del vehículo presentaban bajos especiales para que, en caso de impacto, el ciclista no pudiera ser atropellado. Algo es algo...

.@standardnews shows how our new lorry will make London's streets safer for cyclists http://t.co/k6ihw2X0tA pic.twitter.com/H1bDegYn1V