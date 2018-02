Para que estas fiestas puedas seguir luciendo la última moda tecnológica, echa un vistazo a nuestro revuelto de cacharros low cost para estos días del mes.

Sacapuntas definitivo

¿Cuántas veces has ido a sacar punta a un lápiz con un sacapuntas tradicional y la mina ha quedado atrapada para siempre en las fauces metálicas de ese utensilio infernal? Seguro que muchas. Hoy, esos días han acabado porque ya está aquí el iDraw, un sacapuntas que se recarga mediante conexión USB. Está fabricado en aluminio.

Botón para el iPhone

Así, a simple vista no parece tener mucha utilidad, pero el botón PopSockets for All es ideal para aquellos ególatras que se pirran por hacerse 'selfies'. No seas mal pensado, un 'selfie' es una autofoto con tu smartphone. Con este botón te será más fácil tomarte fotos ya que permite coger el teléfono sin que se te resbale de las manos.

Cargador adaptador

Estos días de fiestas se prevén millones de desplazamientos por las carreteras españolas. En ocasiones, los viajes pueden durar varias horas y es importante tener nuestros gadgets bien cargados para aguantar el largo camino. Es por ello que los cargadores para coches se están convirtiendo en un utensilio más -y la mar de útil- en los vehículos. Por ejemplo, este cargador para coche con forma de abeja te será muy práctico y a la vez la mar de decorativo para tu coche.

Cable "pinzas"

Parece que los fabricantes han encontrado el filón a la angustia vital de los usuarios de quedarse sin batería en alguno de sus gadgets. El cable Kero Nomad está ahí para aquellos que entren en estado de pánico cuando su iPhone les avisa de que queda menos de un 20% de batería. Tan sólo has de enchufarlo a otro dispositivo para que insufle vida a tu moribundo teléfono.

Árbol 'techi'

No podíamos dejar de presentarte uno de los adornos más geek que pueden existir sobre la faz de la Tierra. Se trata de un mini árbol de navidad ideal para amantes de la tecnología. Su base es una pila a modo de tronco y va adornado con pequeños leds de colores. Ideal para alegrar tu escritorio estas fiestas.