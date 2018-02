El paraguas que te avisa cuando estás a punto de olvidártelo

Tienes tres opciones para no olvidar jamás un paraguas. La primera es no dejarlo en cualquier lado, algo que será más sencillo si no llevas uno transparente, como Scarlett Johansson en 'Lost in translation'. La segunda es obsesionarte con la canción 'Umbrella' de Rihanna y usarlo como recurso nemotécnico, aunque la canción queda algo desfasada (y esta versión rockabilly suena mejor).

La tercera opción -mucho más práctica que las anteriores- es que en Kickstarter el 'crowdfounding' de Davek Alert Umbrella llegue a buen puerto y que, gracias a su bluetooth incorporado, puedas estar tranquilo porque jamás olvidarás tu paraguas en ningún lado. De momento han conseguido 38.000 de los 50.000 dólares que necesitan para seguir adelante con el proyecto. Y faltan quince días para ello.

La compañía que ha desarrollado esta 'smart umbrella' utiliza la tecnología 'beacon', gracias a una pequeña baliza instalada en el mango del gadget. Ésta emite una señal bluetooth de onda corta que sirve para alertar si te alejas más de lo debido de tu aliado contra la lluvia. La batería del chip dura unos dos años, dependiendo del uso. Después se puede sustituir fácilmente por una pila.

Esta tecnología resulta mejor en este caso que el GPS, ya que tiene menor consumo de energía desde la irrupción del Bluetooth 4.0. No obstante, sorprende ver que valoren el producto en 125 dólares, teniendo en cuenta que el coste del chip es bastante económico. Cabe esperar que sea el precio de la campaña para poder sacarlo luego al mercado a un precio más competitivo.

El paraguas es de acero inoxidable, tiene un pulsador de apertura y cierre y parece de buena calidad. Pero lo que más nos gusta ese “chip de proximidad”, que se sincroniza con el teléfono mediante una aplicación. Cuando estás con tu paraguas cerca éste se conecta automáticamente a tu smartphone y solamente aparece una alerta si lo olvidas en algún lado.

Es una especie de “correa invisible”, según cuentan los creadores en la web de Kickstarter. Todo en un producto de gama alta que se suma a los paraguas tradicionales que también comercializan. Aunque parece que esto no era suficiente y Davek Accesories quiere lanzarse a la moda del 'internet de las cosas' y de conectar los objetos cotidianos.

“Nuestro objetivo era crear un paraguas que durara mucho tiempo, resistente al viento, que apenas necesitara cargarse y que fuera una alternativa a la multitud de paraguas casi desechables que existen en el mercado”, añade el director de Davek. Esto último es bastante acertado y casi todos podrían dar fe si en alguna ocasión han comprado uno en la calle cuando un chaparrón pilla de imprevisto.