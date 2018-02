Elon Musk obtiene el primer permiso para su Hyperloop entre Washington y Nueva York

No es que sea un permiso total, ni que Musk pueda comenzar a perforar todo el recorrido por el que pretende introducir su Hyperloop, pero sí que es un pequeño paso para que esto pueda ser una realidad en unos años.

Concretamente, el ayuntamiento de Washington D.C. ha aprobado ceder el espacio que actualmente ocupa un parking en desuso en el 53 de la New York Avenue para que haga las perforaciones necesarias. En el lugar, de 24 x 72 metros, actualmente solamente se encuentra un lugar para que aparquen los vehículos, pegado a un McDonald’s y una tienda de lavado de coches.

El parking que le han concedido a Musk | Google Maps

¿Y qué puede hacer Musk con este espacio?

Los planes de The Boring Company para por construir el Hyperloop entre Washington D.C. y Nueva York para que sus usuarios puedan transportarse en tan solo 29 minutos de un extremo al otro de esta línea de Hyperloop.

Dicho así, con ese poco espacio realmente no van a poder realizar muchas pruebas, por no decir ninguna, pero podría ser el comienzo de la construcción de la primera estación de Hyperloop en todo este recorrido y, quién sabe, si la estación principal de Washington D.C.

Tanto Musk como los pliegos de The Boring Company especifican que las estaciones de viajeros de Hyperloop no necesitarán tener el mismo tamaño que la estaciones las que estamos acostumbrados, toda vez que en los convoyes de Hyperloop no entrarán más de 16 personas.

No obstante, sea de un modo u otro, parece que el sueño de Musk de unir estas dos ciudades en poco menos de media hora podría comenzar a hacerse realidad. Habrá que ver en qué consiguen transformar ese pedazo de terreno inerte que les han concedido las autoridades de Washington D.C.