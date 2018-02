Los mejores periféricos para tu móvil o tablet

Que los smartphones son mucho más que un simple teléfono es algo que a estas alturas no debería sorprender a nadie. Sin embargo, no todo su potencial está dentro, ya que en algunos casos son capaces de cambiar su apariencia y convertirse, como hacían en su momento los muñecos de Transformers (y recientemente los protagonistas de la infame adaptación cinematográfica), en algo totalmente distinto.

Una de las primeras empresas en ver el potencial que había detrás de esta idea fue MOGA, que lanzó hace más de un año su primer mando. Hoy el catálogo ya consta de cuatro controladores: MOGA Pro Power (el más caro, 79,99 dólares, pero también el de diseño más cuidado y batería más potente), MOGA Hero Power (59,99 dólares), MOGA Pro (49,99 dólares) y la opción ‘de bolsillo’, MOGA Pocket, que se puede adquirir por unos asequibles 29,99 dólares.

Todos ellos son compatibles con prácticamente cualquier teléfono Android. Estos se sujetan con la ayuda de un pequeño brazo, que en los modelos más modernos se oculta en el propio cuerpo del controlador cuando no se está utilizando. El sistema es rudimentario, pero funciona.

En el caso de los terminales de Apple, los fabricantes como MOGA no tienen que enfrentarse al problema de la fragmentación, así que es mucho más sencillo crear periféricos enfocados a un único terminal. Además, aunque iOS no sea el sistema operativo más utilizado, las cifras de ventas de los teléfonos de Apple son inalcanzables para cualquier otra compañía (Samsung, Sony y HTC son las únicas que se pueden acercar un poco). Es decir, que aunque la plataforma no sea la más común, los dispositivos sí lo son. Esto, unido a las novedades en iOS 7, ha permitido que MOGA lance Ace, su primer mando para iPhone (5 o superior) y iPod touch (quinta generación).

Su precio ya se acerca a un terreno pantanoso, porque 99,99 dólares suponen una inversión considerable. Especialmente si tenemos en cuenta que por ahora el catálogo de títulos compatibles es bastante reducido. A cambio, jugar con uno de estos mandos es casi igual que usar una consola portátil (eso sí, una de un tamaño de los tiempos de Game Gear, nada de los tamaños reducidos actuales). Power Shell, de Logitech, es una opción muy parecida, tanto en precio como en diseño (su tamaño es algo inferior, por lo que pierde uno de los sticks analógicos)

Pero, por supuesto, esto no es lo único que pueden hacer los teléfonos. Otra de sus funciones estrella es la cámara de fotos, y ahí también tienen mucho que decir los accesorios.

De nuevo, la fragmentación de Android juega en su contra, así que es mucho más fácil encontrar accesorios diseñados con los teléfonos de Apple en mente. Las lentes multiusos de Ollo Clip son un ejemplo. Otros, como iPro Lens, añaden algunos de los Android más comerciales a su catálogo; en este caso, Galaxy S4.

La opción más profesional, al menos en apariencia, viene de la mando de Sony: QX10 y QX100 son las dos lentes que la empresa japonesa presentó en la IFA de Berlín en agosto de este año y que pueden convertir cualquier teléfono en una cámara casi profesional, al menos en teoría (en la práctica, la aplicación deja bastante que desear y las lentes, aunque son una idea muy interesante, no justifican su precio de 199,99 y 448,99 euros respectivamente).

Justo en el otro extremo se encuentran algunos de los filtros que venden en Photojojo, que son filtros en el sentido más rústico de la palabra. La tienda en línea es una de las más completas y tiene desde pins con iconos de programas de edición hasta lentes, flashes, trípodes o micrófonos.

Por último están los accesorios inexplicables. A veces en esta locura encontramos genialidad y en otras, demencia. Un ejemplo de los primeros es Pressy, un proyecto que arrasó en Kickstarter (buscaba 40.000 dólares y recaudó 695.138). La idea es de lo más simple: convertir la entrada de los auriculares en un botón físico capaz de realizar todo tipo de acciones personalizadas como enviar la localización actual, hacer una fotografía o encender el flash.

Entre las locuras encontramos algunos de los mejores regalos que se pueden hacer, como un ventilador en miniatura para iPhone (¿dónde has estado toda mi vida?) o un periférico con forma de guitarra eléctrica para transformar un iPad en este instrumento por unos 100 euros (aunque hay ofertas). Y, por supuesto, no hay que olvidar los auriculares clásicos de Native Union para dar ese toque retro que le falta a nuestro teléfono.