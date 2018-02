KSafe: el cruel tupper que no te deja caer en la tentación

Todos tenemos alguna debilidad, un caprichito que nos gusta darnos de vez en cuando. Seguro que más de uno lee estas líneas mientras se zampa una bolsa de chips o se mete entre pecho y espalda una docena de bombones como el que se bebe un vaso de agua.

Bueno, no todos los caprichos responden a los de buen yantar. Es posible que no puedas dejar de mirar compulsivamente tu móvil o dejar el mando a distancia quieto un rato. Para casos como estos llega el KSafe, una especie de tupper que se cierra herméticamente con tu objeto de deseo en el interior y que solo se abre cuando hayas cumplido alguna meta u objetivo que hayas establecido tu previamente. Vamos, un tarro de lo más cruel.

El KSafe lo que quiere es que seas capaz de vencer esas tentaciones malignas que te hacen comer más de la cuenta, hablar del gimnasio como si estuviera en un universo paralelo o que te distraen de lo verdaderamente importante.

Por ejemplo, pongamos que te pirran las golosinas, pero eres consciente de que hay lorzas por tu cuerpo que hace días no tenías. Pon un KSafe en tu vida y las golosinas tentadoras dentro. Cierra el tarro y programa con su app -que previamente te has descargado en tu móvil- para que no se abra hasta que hayas caminado, por lo menos, un kilómetro.

Te apuntaste en enero al gimnasio y solo lo has pisado para rellenar y entregar la matrícula (porque es un gimnasio muy tradicional y aún no hace esas cosas por internet). Mete un buen y delicioso surtido de bombones dentro del KSafe y programa su apertura solo cuando tu móvil le envíe la señal de que has llegado al gimnasio. Cuando llegues a casa, tendrás tu recompensa.

El KSafe tiene unas especie de circunferencia verde en su tapa que se va rellenando con un porcentaje en función de cómo vayas avanzando en tu progreso. Así sabrás el sufrimiento que te queda hasta conseguir abrirlo de nuevo.

Por el momento existen tres tipos de objetivos: por actividad (los pasos que has dado, por ejemplo), temporal (como cuánto tiempo pasas sin cambiar de canal o sin fumar) o de localización (el caso del gimnasio).

El KSafe funciona con iOS y con Android y viene en blanco y negro.