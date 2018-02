iStick: un USB con conexión para dispositivos con iOS

Así a primera vista un 'pincho' USB no tiene mucho misterio. Por grande que sea su capacidad, de los 20 o 30 euros no pasan, a no ser que cojas algo muy profesional y de una marca cara ¿Por qué demonios un montón de gente iba a poner 100.000 euros para financiar la creación de un USB?

Porque lo que iStick propone en KickStarter, una de las plataformas de crowdsourcing más importantes del mundo, es algo más que un simple USB. Es, a la vez, un USB compatible con cualquier ordenador y un conector lightningh, de esos que llevan los iPhone, iPod y iPad desde hace casi dos años.

Los fabricantes de la idea pedían recaudar eso, 100.000 euros, en un mes. Han pasado tres semanas y están cerca del millón de dólares, diez veces más. Es el precio que la gente está dispuesta a pagar para romper el 'muro' que pone Apple a la compatibilidad de sus dispositivos.

Porque, además de poder trasvasar archivos, fotos y vídeo de un ordenador a un dispositivo iOS con un mismo gadget (sin servicios en la nube o el -esto es opinión- horrible iTunes), también sirve para hacer streaming directamente desde el dispositivo.

Lo curioso de la historia es que es un dispositivo MFi, por sus siglas en inglés "hecho para dispositivos con iOS", para lo que Apple ha tenido que dar su aprobación... y justo hace algo que Apple hasta ahora no había permitido hacer. Porque con el iStick será posible copiar vídeo y audio de un ordenador, en archivos, y reproducirlo directamente en tu iPad o iPhone, sin comprarlo en tienda alguna o haberlo grabado con la cámara del dispositivo. Y lo hace, además, con resolución Full HD 1080

Sirve, además, para leer documentos ofimáticos (Word, Excel y PDF incluidos), hace backup de contactos, comparte archivos con apps en el dispositivo y lee formatos como .avi, .wmv, .mp4, .mpg, .wav o .mp3, entre otros muchos.

El aparato tiene el tamaño de un USB normal, pesa unos 10 gramos y será gris... si superan el 1,1, millón de dólares sacarán una edición en gris oscuro, y si llegan a los 1,2 millones, uno dorado. Bueno, eso no es tan guay, pero lo demás sí, ¿no?