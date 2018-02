Hub+, un adaptador de USB-C que parece diseñado por Apple

Cuando en su última keynote Apple presentó los nuevos MacBook Air todos vimos con desconfianza su audaz apuesta por el USB-C. No era tanto porque sea un estándar que todavía no se ha extendido, que también, sino por el hecho de que sólo llevara un conector.

Más espacio para batería y adelgazar el terminal, sí, pero también un riesgo: tener un puerto para todo está muy bien, pero ofrece el problema de que a la gente le suele gustar hacer más de una cosa a la vez. Cargar el ordenador y usar un periférico, descargar las fotos del móvil y copiarlas directamente a una tarjeta de memoria... Esas cosas, vaya.

Así, era evidente que empezarían a surgir los adaptadores que permitieran que el ordenador no fuera como un hombre y pudiera hacer dos cosas a la vez. Aquí os mostramos uno, pero no se puede negar que no es demasiado continuista con la línea de diseño del Mac Book Air (lo que viene a ser decir 'es feo')

Para remediarlo el alemán Jan Schmitt, de Nonda, encabezó el proyecto Hub+, un adaptador con la misma estética y líneas redondeadas de las que hace gala el ordenador al que va conectado. Se trata de un dispositivo ovalado en color plateado (con opción a versión de oro de 24 kilates al estilo Apple), delgado y menos alargado que el iPhone 6.

El diseño es clave, pero lo bueno está dentro: el Hub+ trae de serie dos adaptadores USB-C, tres USB 3.0 (de los de toda la vida, pero en su versión rápida), un lector de tarjetas de memoria y un puerto Mini de los que usa Apple para transmitir imagen.

El cacharrito viene con una sorpresa añadida: una batería interna que permite no sólo conectar dispositivos externos al ordenador, sino también cargarlos (tu teléfono, por ejemplo)

Por si todo esto te parece poco, el cacharro incluye si lo solicitas (y pagas) un pequeño adaptador Mini a HDMI, un estándar más amplio que el de Apple, y otro adaptador USB-C a USB. Todo ello, claro, respetando el diseño.

Hub+ superó una campaña de crowdfunding en KickStarter con éxito: en total recaudaron 883.460 dólares, y eso que sólo pedían 35.000. Si no fuiste uno de los mecenas no te preocupes: puedes comprar uno por 89 dólares, a los que hay que añadir diez más por cada uno de los mini adaptadores que quieras añadirle.