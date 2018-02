HiSmart: una mochila inteligente para controlar tu móvil sin sacarlo

HiSmart Bag es la primera mochila de su especie capaz de unir tecnología y diseño. Seguro que esto lo has escuchado ya mil veces, pero la verdad es que no está nada mal. Y no, no es una mochila para recargar móviles con energía solar.

En los práctico debes saber que la puedes poner en dos estilos diferentes, en modo mochila o en modo bandolera, según te sea más cómodo y útil en cada momento, y que sus tejidos también son última moda: está fabricado en lona y auténtica piel italiana y está hecho a mano.

En lo tecnológico, para que funcione debes instalarte en tu teléfono la aplicación HiSmart. El chip que incluye la mochila -un botón plateado con varias funcionalidades- es capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si has perdido el móvil solo tienes que pulsar una de las zonas de su botón y tu smartphone empezará a emitir una alarma para que puedas localizarlo fácilmente.

Además, con esta mochila puedes recibir y responder llamadas, por ejemplo si vas en bici y no quieres dar con tus huesos en el suelo para buscar tu móvil en tu bolso.

Por supuesto, también puedes escuchar música o grabar tu propia voz si has tenido una genial idea de esas que tantas tienes en el día. Para ello, evidentemente, has de tener tus auriculares conectados previamente a tu móvil y enganchados a tus oídos.

¿Quieres tomarte un 'selfie' sin que tu integridad corra peligro? Pues le das al botón de foto y listo: automáticamente las imágenes se guardarán en la galería de tu móvil.

La mochila tiene todavía más usos: también puedes geolocalizarte, porque seguro que no es raro que aparques el coche en algún sitio y al cabo de unas horas cuando tengas que volver no recuerdes dónde lo dejaste. Con esta mochila puedes ubicar el lugar en el que aparcaste nada más bajar del coche y luego, con el móvil en tu mochila, volver a ese lugar. Y cómo no, también puedes compartir estas ubicaciones en las redes sociales que quieras. Faltaría más.

La verdad es que el HiSmart Bag resulta bastante bonito incluso sin la tecnología, porque no llevarás la típica mochila gadgetera ni que recarga tu móvil mientras caminas. Su diseño es bastante elegante y viene en color cuero natural o negro. Además tiene hasta 12 departamentos para que guardes ordenadores, móviles, tabletas, llaves, cuadernos y cualquier otra cosa que se te ocurra.

La meteorología tampoco es un problema porque según sus creadores es resistente al agua y al calor (hasta 45 grados puede sufrir sin que tenga un rasguño)

Si te apetece lucir una de estas mochilas puedes hacer un encargo en la web de sus creadores, Lepow, por algo más de 200 euros.