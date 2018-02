Una hamaca de bebé para madres muy desesperadas

Las hamaquitas para bebés son un instrumento muy socorrido en caso de berrinches o simplemente para mantener al pequeño distraído. Cinco minutos como mucho, eso sí. Y no te engañes, no dejarás al bebé en su hamaquita y podrás hacer tus cosas tranquilamente: no, requerirá que le balancees continuamente.

La hamaca mamaRoo es capaz de balancear al niño por sí sola sin que tú tengas que estar ni siquiera en la misma habitación ¿Cómo? Pues mediante una app. Conecta la hamaca a tu teléfono móvil, Android o iOS, programa el tiempo y la velocidad de balanceo y listo.

Lo habitual es que este tipo de hamacas vengan con unas musiquitas para distraer aún más a tu hijo. Este nuevo modelo de la mamaRoo además puede hacer sonar cualquier música que lleves en tu teléfono móvil. Así que si tu hijo es más de Los Ramones que de nanas, pues a tope con él y su hamaca roquera.

Pero no te olvides de que es un bebé. Por ello, los chicos de 4moms incluyen también un sonido similar al del latido de un corazón que siempre se ha dicho que calma el llanto de los más pequeños.

Según dicen sus creadores, han trabajado con padres y madres reales para estudiar el balanceo a la hora de acunar a sus hijos. La idea es que la hamaca se mueva exactamente igual que los padres para que el niño no eche de menos sus brazos paternos o maternos. Si bien es cierto que no hay un movimiento universal que resulte infalible, también lo es que hay ciertos tipos de movimientos que resultan muy efectivos para calmar al bebé: por eso la hamaca incluye movimientos como balanceo de coche, de olas, canguro o columpio.

Esta nueva versión llega con conectividad bluetooth para que puedas controlar velocidad, tiempo y música desde tu dispositivo móvil sin que tengas que molestar al bebé. Lleva también una pantalla LCD que despliega la información que necesites.

Además de todo el tema tecnológico, la hamaca cuenta con las características habituales en este tipo de asientos: funda de felpa y monigotes para que tu hijo esté aún más distraído.

La hamaquita en cuestión pesa algo más de seis kilos y mide 56 centímetros de largo, 22 de ancho y 67 de alto. Cuesta alrededor de 235 euros.