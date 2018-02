Un guante que te enseña a tocar el piano gracias a las vibraciones

¿Te suena la háptica? Si nunca has oído hablar de ella, hoy no te acostarás sin saber una cosa más. La háptica designa la ciencia del tacto, por analogía con la acústica y la óptica. Es decir, se refiere a todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que experimenta un individuo.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Pues al gadget que hoy queremos que conozcas. Se trata de un guante que mediante ciertas vibraciones será capaz de hacerte aprender a tocar el piano como si fueras Mozart o a aprender Braille. Así que si ya te encuentras de vacaciones y quieres emplear tu tiempo libre en algo más que tostarte al sol como el lagarto Juancho, quizás este guante sea lo que andas buscando.

Thad Starner es profesor del Georgia Institute of Technology y uno de los inventores de la criatura, además de jefe técnico de Google Glass, por lo que presuponemos que sabe bastante de la tecnología ‘wearable’ que tan de moda está en los últimos tiempos. Este “guante mágico” te permite conocer mediante vibraciones si estás haciendo bien o no una actividad. Por ahora, su experimento se concentra en tocar el piano y leer Braille. Pero, ¿cómo?

Starner ha bautizado su guante como Mobile Music Touch y, según explica, las repetidas vibraciones del guante infunden un tipo de memoria a nuestros músculos que, en teoría, acortan nuestro tiempo de aprendizaje en ciertas actividades por lo que facilitaría asimilar ciertas lecciones, como las de música, en este caso, de piano.

Además, Starner ha estudiado la repercusión de este guante en lesionados medulares por lo que su uso sanitario resulta la mar de interesante. “Observamos que aquellas personas con lesiones entre la cuarta y la séptima vértebra recuperaron cierta sensibilidad en la mano al usar el guante”, explica el investigador.

Starner va un paso más allá y defiende el aprendizaje háptico pasivo ¿Y esto, qué demonios es? Pues el profesor asegura que cuanto menos pienses una actividad, mejor te saldrá. Es decir, que si no piensas tanto en cómo tocar el piano y más en dejarte llevar por el ritmo, tocarás mejor. Y esto es lo que ha querido plasmar en su guante.

Aparentemente el dispositivo se asemeja a un guante de esos sin dedos, llamados mitones, solo que con una caja con cables en la parte posterior y que contiene una radio Bluetooth, un microcontrolador y cinco motores vibratorios. Tan solo debes conectarlo a un ordenador o móvil para empezar a usarlo.

Aunque estamos lejos de aprender a tocar el piano automáticamente solo con este guante, su creador asegura que estamos mucho más cerca de acelerar nuestros procesos de aprendizaje con él, y además haciéndolo de una forma mucho más precisa.