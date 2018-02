Gadgets para ahorrar energía en casa

El aparato más sencillo y económico que podemos instalar en nuestras casas para controlar lo que gastamos de electricidad es un medidor de consumo. Es un método más clásico, pero como con los nuevos contadores inteligentes que las eléctricas están instalando no vamos a poder acceder a nuestro consumo en tiempo real, sigue siendo una buena opción.

Por 15-20 € tienes un dispositivo con pantalla LCD para conectar a la toma eléctrica, preparado para enchufar el aparato o regleta cuyo consumo quieras controlar. Dependiendo del precio que paguemos podemos vigilar no solamente el consumo según el precio del kilovatio que te cobra tu proveedor que tú introduzcas. En algunos productos como Socket de Efergy también podemos ver el consumo diario con diferenciación horaria, incluso elegir dos precios distintos por la energía utilizada si tienes contratada una tarifa con discriminación horaria.

Tienes opciones más caras para monitorizar el consumo de toda la casa, como la solución que ofrece Plugwise (imagen inferior), a partir de 109,95€, dependiendo de los consumos que queramos chequear. Son varios dispositivos que se colocan en los enchufes y un USB que ofrece en el ordenador toda la información de manera gráfica. Esta empresa también ofrece soluciones mucho más avanzadas y de mayor precio para un control minucioso a través del smartphone del consumo de eléctrico y el gasto estimado.

Lo mejor para ahorrar es saber qué aparatos eléctricos son los que consumen más, fijándonos también en el “consumo fantasma”, es decir, el consumo de los dispositivos que se quedan en 'standby'. ¿Crees que no es para tanto? Pues prueba a usar esta calculadora de la OCU para ver lo que consumen los aparatos supuestamente apagados, o descárgate la app StandbyCheck.

¿Cómo podemos atajar este infierno de pilotitos rojos de aparatos semiapagados? La opción más rudimentaria son las regletas con interruptor, para que las apagues manualmente cuando no los uses. No obstante hay otras dos opciones un poco más caras, pero seguro que amortizarás la inversión.

La primera es comprar una regleta con mando a distancia, como el modelo de Belkin de la imagen de la izquierda, que te permite controlar individualmente seis de los ocho enchufes que incorpora.

La segunda, para los que no quieran otro mando más en casa, es adquirir una regleta 'standby killer'. Suelen contar con una toma principal y el resto son subsidiarias: cuando detecta que el aparato principal pasa a modo reposo la regleta apaga automáticamente el resto de cosas enchufadas en los otros enchufes.

Programa tus enchufes o contrólalos desde el 'smartphone'

Para cortar el uso de corriente de aparatos que no usemos todo el día también es una buena idea utilizar un enchufe con temporizador (imagen de la derecha) para aparatos eléctricos que no usemos habitualmente a ciertas horas, como termos o radiadores eléctrico. En Amazon los puedes encontrar muy baratos y con muchas opciones de programación por horas e incluso dependiendo del día de la semana.

Otra alternativa por algo más de dinero son los Wemo Switch de Belkin, una solución en forma de enchufe con conexión Wi-Fi para encender, apagar y programar nuestros dispositivos de forma remota desde el smartphone. Cada aparato cuesta unos 50 euros y se controla desde la app (para iOS y Android), por lo que podrás encender la calefacción o lo que tú quieras desde tu teléfono antes de llegar a casa ¿Quién dijo que la domótica tenía que ser carísima?.