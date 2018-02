Este gadget saca energía de tus movimientos para recargar tus dispositivos

Si eres de los que sufre la irracional nomofobia, Ampy está hecho para ti. Se trata de un cargador de batería que capta la energía de tu propio movimiento. Así que además de resucitar tus dispositivos móviles, este gadget te hará el favor de obligarte a hacer un poco de ejercicio.

Bien sea andando, corriendo o en bici, el cargador móvil Ampy utiliza tu propio movimiento para generar la energía que necesita tu móvil. Cuanto más te muevas más energía podrá generar y la podrás utilizar para cargar tus dispositivos en caso de emergencia a través de un cable USB.

Puedes llevar conectado tu móvil a Ampy mientras te mueves para que se cargue o bien llevar el cargador encima y que acumule la batería necesaria para posteriormente cargar el smartphone.

Según sus creadores, unos 30 minutos de movimiento con Ampy encima pueden generar energía suficiente para que tu móvil esté cargado durante unas tres horas. Ese mismo tiempo de ejercicio dejaría tu reloj inteligente con batería para todo un día, o para 72 horas en caso de pulseras deportivas.

Ampy lleva una batería de 1.000 mAh, de ahí que tampoco puedas cargar tu dispositivo a tope, pero al menos le da autonomía para casi tres horas.

Puedes acoplarlo a una cinta para que te resulte más cómodo si lo usas, por ejemplo, mientras corres o montas en bici. De hecho, su diseño está hecho para que puedas llevarlo encima sin que te moleste: tamaño reducido y un peso de 140 gramos.

Por supuesto, Ampy cuenta con su propia app que te puedes descargar en tu smartphone y hacer así un seguimiento de la energía que vas generando mientras te mueves. También te informa de las calorías que has ido quemando a lo largo de tu recorrido y la emisión de carbono que lanzas al medio ambiente. No obstante, el dispositivo funciona también sin la app, así que no es necesario que la descargues para usarlo como cargador.

Sus creadores creen que los primeros dispositivos podrán venderse a partir de junio del año que viene y por unos 80 euros. Así que ya sabes, cuando te quedes sin batería, sal a dar un paseo: recargarás tu móvil y tu cuerpo.