Este despertador te levanta con aroma a café, menta o chocolate

Así es como Guillaume Rolland quiere despertarte cada día. Bueno, con su despertador Sensorwake. Se trata de un reloj que no emite sonido alguno y que emplea los olores para despertarte. Según explica, este sistema funciona porque el olor permite ir “del sueño profundo al más sueño ligero y finalmente despertar”.

En este sentido, recuerda que el olfato es el sentido más potente del ser humano y que su despertador funciona, incluso, entre los más dormilones. Es más, sostiene que con el Sensorwake solo necesita dos minutos para despertar a cualquiera, por muy marmota que sea.

Este despertador funciona con cápsulas, al estilo cafetera, que emiten distintos olores. Puede ser café, cruasán, mar, césped, chocolate o menta. Incluso puedes comprarlos por packs: desayuno continental (café y cruasán), disfruta el descanso (mar y césped) o aromaterapia revitalizadora (chocolate y menta). Cada cápsula sirve para 30 despertares y los puedes alternar en función de con qué aroma quieras amanecer.

Una vez llega la hora a la que has puesto una olorosa alarma, el despertador comienza a liberar el olor elegido. Si pasado este tiempo no te has despertado, lamentablemente, el reloj se convierte en una despertador al uso y comenzará a sonar una alarma “tradicional”. De este modo, también podrás usarlos los días que andes con un catarro y tu nariz no tenga razón de ser.

Tiene un precio de unos 80 euros y sus primero envíos están previstos para junio de este año.

Sin embargo, se ve que el mercado de los despertadores aún está por explotar. Recientemente, ha salido al mercado otro que no deja de sonar hasta que comprueba que estás bien despierto y ya con los pies en este mundo, literalmente.

La Ruggie es una alfombra despertador que sólo se apaga cuando se colocas ambos pies en ella. Lleva un reloj digital incorporado, tarjeta de sonido y conexión USB. Para que deje de sonar deberás mantener al menos tres segundos tus pies sobre ella.

El sonido para despertarte puede ser el que tú quieras ya que podrás también descargarte cualquier melodía a través del ordenador y elegir con qué banda sonora despertar.

Para hacer del despertar algo más llevadero, si la Ruggie comprueba que ya estás bien despierto, lanzará mensajes de motivación o frases que te ayuden a empezar bien el día.

Ruggie, sin embargo, no estará disponible hasta septiembre y costará unos 90 euros.