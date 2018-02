Este collar te pega un calambrazo cuando navegas por páginas inseguras

SE ACABÓ PERDER EL TIEMPO

Como no hay mal que por bien no venga, el Web Training Collar no tendrá el más mínimo reparo en recordarnos qué rincones de la Red no debemos visitar. La primera vez puede que logremos pasar por alto sus advertencias, pero a medida que aumente la intensidad de las cargas eléctricas comprobaremos que esas webs dejan de parecernos tan insignificantes.