Esta cartera hace las veces de batería externa para tu iPhone

Las baterías externas se han puesto de moda desde hace un par de años para acá. Era un paso lógico teniendo en cuenta que a veces nuestro smartphone no dura vivo ni un día completo. Así, las tiendas especializas se han llenado de baterías externas en forma de tubo o cuadradas, incluso las hay que parecen discos duros de 4 TB, hasta el punto de que casi merece más la pena llevar otro móvil encima antes que semejante lastre.

Hay, en cualquier caso, muchos más tipos de diseoñ que se pueden encontrar en Amazon, eBay y demás mercadillos online. Pero todas tienen un problema: hay que llevar otro objeto en el bolsillo. Es entendible: si compras una batería portátil es para llevarla contigo, en eso consiste la fiesta.

Pero he aquí que la empresa de diseño de componentes Nomad no se ha conformado con esto y ha integrado una de estas baterías externas en un objeto que ya llevamos en el bolsillo: la cartera. De esta manera, no tienes que acarrear lo que llevas siempre en los bolsillos más un tubo de batería. Eso sí, tendrás que llevar una cartera más abultada y algo más pesada.

En concreto el Wallet for iPhone –así han bautizado al producto los de Nomad, presuntamente tras un 'brainstorming' agotador– pesa 162 gramos. Es algo más que una cartera normal, porque evidentemente el tener incrustado un tubo con una capacidad de 2.400 mAh incrementa el tonelaje, pero sigue siendo un único objeto.

Las dimensiones, en comparación con una cartera normal, son prácticamente las mismas. En las imágenes de promoción (en esas siempre salen las cosas bonitas) Wallet for iPhone no ocupa mucho más que otras de las carteras que aparecen. Sea como fuere la realidad, lo cierto es que el espacio está aprovechado al máximo.

La batería está acoplada en la unión de las dos solapas de la cartera. En ese hueco se ha colado un cilindro delgado del cual sale un cable corto para enchufarlo al iPhone. El cargador es válido para el conector de tipo Lightning, que apareció por primera vez en el iPhone 5. Cuando el terminal no se está cargando, el cable se recoge de forma aséptica, en línea con la batería.

Esta cartera se empieza a vender este mes de noviembre por 100 dólares. La mala noticia para aquellos que se hayan sentido seducidos por su cuero y sus miliamperios-hora es que los pedidos procedentes de fuera de Estados Unidos costarán 150 dólares. El Wallet for iPhone, eso sí, es de esos complementos que están certificados por Apple, lo que explica en parte que la empresa se permita poner este precio.