Domótica: convierte tu casa en un búnker geek

¿No tuviste suficiente –y mira que era buena- con nuestra ración de electrodomésticos inteligentes? ¿Necesitas algo más que un dispositivo que conecte todos tus gadgets por WiFi? Esto es solo un aperitivo. En próximas entregas prometemos un artículo con, al menos, un cacharro por habitación, para que tu casa sea la mansión deseada por todo geek.

Timbre cotilla

¿Quién no se ha escondido alguna vez en casa, sin hacer ruido para evitar visitas inoportunas? Es como coger corriendo en el ascensor para no coincidir con el vecino que viene detrás. A veces nos comportamos de forma tan radicalmente antisocial que el ‘dickensiano’ Ebenezer Scrooge a nuestro lado podría ser la mismísima Gunilla Von Bismarck en sus populares fiestas marbellíes.

Si a tu edad aún tienes estos ataques de ‘visitofobia’ -¿no te da vergüenza?- el sensor Skybell puede ser lo que andabas buscando. Se trata de una cámara con sensor y timbre que, situada en tu puerta de entrada, se conecta cada vez que alguien se aproxima peligrosamente a ella con intención de perturbar la paz de tu hogar, vamos, de llamar al timbre. La idea es conectarla a tu smartphone de manera que puedas hacer un seguimiento de quién se acerca a tu casa incluso cuando estás fuera de ella. Además tiene visión nocturna y podrás conectarla a tanto dispositivos móviles como quieras.

Robot-mascota

Llegará un día en que las capacidades de los robots comenzarán a ser espeluznantes. En cierto modo ya han llegado a este punto ya que algunos especímenes ya pueden caminar, hablar y cantar. Sin embargo, por el momento son más mascotas que otra cosa, ya que requieren actualización y mantenimiento al igual que cualquier animal de compañía.

Si siempre has querido uno de estos cacharros para seguirte por toda la casa, entonces el Keecker es perfecto para ti, geek, que no tienes tiempo de sacar un perro a pasear tres veces al día. Eso sí, no esperes el mismo cariño de un pedazo de maquinaria que el que te daría un peludo amiguito, aunque Keecker puede darte otro tipo de diversión.

Este invento tiene un proyector que es capaz de lanzar una pantalla normal o de imagen de 360 ​​grados. También cuenta con una cámara web, lo que te permitirá mantener videoconferencias con quien tú quieras y en cualquier lugar de casa. También tiene altavoces internos y la posibilidad de conectarlo través del smartphone. Además, Keecker también te permite conocer las condiciones ambientales de casa: temperatura , humedad o niveles de CO2.

Madre controladora

Ya lo dice el refrán, madre no hay más que una ¿O no? Lo que se preguntan también los chicos de Sen.se es ¿quién te cuida mejor que tu adorada madre? Una madre se preocupa por la seguridad, bienestar y salud de su retoño allá donde esté.

Lo que ofrece Sen.se es algo así como una madre pero que no te haga preguntas sobre si comes bien o si has jugado con tus “amiguitos” aunque haga 10 años que cotizas a la Seguridad Social. Por eso Sen.se ha fabricado un dispositivo que se llama Madre y que te recuerda y monitoriza todas las actividades por las que tu verdadera mami se preocuparía: si has tomado la medicina, si te has lavado los dientes, si tienes fiebre…

El dispositivo en sí se parece a las famosas muñecas rusas Matrioskas y viene acompañado de cuatro “galletas” que puedes pegar en cualquier parte de la casa. Una vez elijas las actividades que quieras seguir y las configures con cada galleta, detectarán el movimiento del objeto y monitorizarán la actividad. Por ejemplo, imaginemos que queremos controlar el número de veces que te lavas los dientes, si es que necesitas ayuda para recordar esto. Una vez conectada Madre a tu dispositivo móvil has de programar y pegar una galleta a tu cepillo de dientes. Cada vez que lo uses el dispositivo recogerá su actividad y te mostrará estadísticas en la pantalla de tu ordenador, teléfono o tableta. Además, puedes programar alertas para cada una de las actividades que quieras registrar.

Cerradura sin llaves

¿Cuántas veces has perdido las llaves o te las has olvidado en casa? Kwikset quiere acabar con esos días con su cerradura inteligente Kevo. El invento en cuestión consiste en una cerradura que con solo tocarla se abre automáticamente. Es parecido al sistema de apertura que ya llevan algunos coches y que se pueden abrir tan solo con el contacto de los dedos.

Kevo es una cerradura que solo necesita que lleves encima un iPhone o uno de sus llaveros para poder abrir puertas sin necesidad de utilizar llaves. Una vez configurado mantiene el control de quién entra y sale de la casa y además permite dar accesos mediante invitaciones a otras personas para que entren en tu casa.