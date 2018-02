Una cortina de ducha para llevarte el iPad al baño

Si eres una de esas personas que no puede vivir sin música, seguramente serías uno de los primeros humanos en tener un walkman, un discman, un iPod, un smartphone y cualquier otro dispositivo que te permitiera llevarte tu música favorita allá donde gustes. Así que ¿qué te parecería que un aparato te permita llevar contigo las melodías de tu vida a la ducha? Y no, no se trata de una radio, que eso es muy poco cool: por algo menos de 50 euros puedes tener la cortina de baño iPad Shower.

La cortina funciona como su nombre sugiere: cuenta con unos altavoces incorporados y un pequeño bolsillo para que metas tu iPad dentro. Esta sencilla herramienta permitirá convertir una ducha cualquiera en una experiencia musical incomparable o, si quieres, ver una serie o película. Y no debes sufrir por la integridad física de tu iPad: el bolsillo se puede cerrar herméticamente de manera que no sufrirá ningún desperfecto.

Lleva además un cable que puede ser conectado a tu dispositivo -iPad, iPhone, teléfono Android, o reproductor MP3- hasta los altavoces, situados en las esquinas derecha e izquierda.

La cortina se recarga con tres pilas AA, así que si eres de los que gustan de largos baños de espuma más vale que te hagas con un cargamento de baterías o las compres recargables.

La versión cinematográfica

Si a ti la música ni fu ni fa y lo que eres es un mitómano, la creatividad en cortinas de baño no acaba aquí. A veces entrar al baño puede resultar una de las experiencias más escalofriantes del mundo, sobre todo si uno tiene en mente la terrorífica imagen de la película 'Psicosis' de Alfred Hitckcock, donde la joven protagonista muere al poco de metraje a manos del psicópata Norman Bates.

Ahora puedes revivir esta popular escena sin riesgo para tu integridad gracias a la cortina 'Hombre con cuchillo y música'. Se trata de una cortina de 70x70 con el dibujo de una sombra empuñando un cuchillo y salpicaduras de sangre en rojo. Por supuesto, incluye la banda sonora de la célebre cinta del mago del suspense. Una experiencia cien por cien "hitckcockiana".

La cortina está fabricada en plástico y su música funciona gracias a dos pilas AA. Si no quieres perderte esta escalofriante experiencia la puedes comprar por unos 20 euros.