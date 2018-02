Convierte tu bici tradicional en eléctrica en cuestión de segundos

Cada vez son más los españoles que optan por la biclicleta para trasladarse a su lugar de trabajo. Según datos de la Direccción General de Tráfico, el porcentaje ha pasado del 6,8% en 2008 al 11,9% en 2011, mientras que su uso en desplazamientos cotidianos ha aumentado del 17,4% al 30,3%. Además, su uso es cada vez más frecuente, de forma que la persona que lo usaba habitualmente como una herramienta de ocio, ahora lo emplea como medio de transporte.

Sin embargo, hay veces que el desgaste físico puede jugar una mala pasada a estos ciclistas. Para estos momentos, las bicis eléctricas pueden resultar una buena alternativa y es cada vez una opción más frecuente. Entre sus ventajas se encuentran el ahorro en medio de transporte y su sencillez de uso.

Las opciones para aquellos que optan por una bicicleta eléctrica son sencillas: tener una ya de serie o convertir nuestra bicicleta tradicional en una ultramoderna bicicleta eléctrica. En este último caso surge el proyecto Rubee, un dispositivo que convierte tu bici de toda la vida en un transporte eléctrico con el que podar viajar sin el más mínimo esfuerzo.

Su funcionamiento es sencillo: sólo hay que anclar el pack con motor, baterías y controlador al sillín y una rueda que, mediante un sistema de fricción con la rueda trasera de la bicicleta, apoyará su movimiento y reducirá el esfuerzo del usuario.

En cuanto a la compatibilidad de Rubee, el dispositivo funciona en llantas desde 16 hasta las 28 pulgadas, y en bicicletas con suspensión trasera.

Rubee permite un tiempo sin pedaleo de hasta 25 kilómetros y una velocodad máxima de 25 km/h, se recarga totalmente en dos horas y pesa 6,5 kilogramos. En cuanto a su potencia tiene 250W nominales que pueden llegar a los 800W como límite.

Este invento, que conseguía a mediados de agosto la financiación necesaria en KickStarter, estará disponible en el mercado a partir del próximo mes de noviembre por unos 1.000 euros, un precio no demasiado barato -las bicicletas eléctricas de origen se pueden encontrar de primera mano a partir de 2.000 euros-, pero que permitirá al usuario disfrutar de las bondades de las bicis normales y las eléctricas sin tener que comprar una de estas últimas.

Sin embargo, no todo son ventajas en Rubee. El hecho de que cuente con controlador puede ser un obstáculo para las leyes europeas que regulan el uso del asistente al pedaleo. En oposición a esto, una normativa aprobada el pasado diciembre en los países de la Unión Europea refleja que una bici con motor de hasta 250W con el que no se superen los 25 km/h se considera una bicicleta convencional, y por tanto no requiere licencia de conducción ni matrÌcula.