Cómo rodar una película con un iPhone

Se puede rodar una película con un iPhone. Eso sí, no te creas que la cosa es tan fácil como coger el teléfono y empezar a grabar a diestro y siniestro en plan 'Dogma', a lo Lars Von Trier. No es para aficionados.

De hecho, ya han aparecido directores que se atreven a rodar sus películas con un iPhone aprovechando su cámara de alta definición y la facilidad de uso de un dispositivo que siempre llevan encima. Así se puede reducir el tiempo de rodaje, ajustarse al presupuesto y ahorrarse permisos para grabar con un gran equipo.

En la última edición del Festival de Sundance pudimos ver la película 'Tangerine' de Sean Baker rodada íntegramente con un iPhone 5s. Por su parte, el realizador Malik Bendjelloul terminó de grabar el documental 'Searching for Sugar Man' con la ayuda de su iPhone 4s y fue galardonado con un Oscar.

España tampoco se queda atrás en esto de rodar con un iPhone: en 2013 Pablo Larcuen estrenó la primera película española hecha con el teléfono de Apple: 'Hooked up'.

El pasado año Apple decidió celebrar el 30 aniversario del Mac con un cortometraje titulado '30 years of innovation', dirigido por Jake Scott (hijo de Ridley Scott) y rodado con un centenar de iPhone 5s en 15 localizaciones distintas en un mismo día.

Y por supuesto, ya hay festivales dedicados a producciones rodadas con smartphones o tabletas: el iPhone Film Festival en San Francisco o el Phonestastic en Barcelona.

Los gadgets que necesitas

Pero, ¿qué hace falta para rodar una película con un iPhone? Para empezar tener talento, que una peli no la hace cualquiera. Después un iPhone y una serie de gadgets, como estos que te recomendamos, que te pueden ayudar bastante

Lente Olloclip: Por unos 70 euros puedes hacerte con esta tripe lente extra para tu móvil que te puede resultar de gran ayuda si estás pensando en rodar tu propia película con tu smartphone. Pesa unos 28 gramos y quien la ha probado no quiere soltarla

Antorcha Klyp: ¿Qué no tenemos luz suficiente y el presupuesto no nos da para enormes focos? Pues añadimos a nuestro iPhone una antorcha como Klyp y listo. Se trata de un pequeño foco de luces led y que no te costará más de 100 euros.

Plataforma Mobyslider: Se trata de una pequeña plataforma en la que puedes colocar tu iPhone para hacer travellings. Su funcionamiento no puede ser más fácil: coloca el iPhone en la plataforma y a esta sobre una superficie y lista para rodar.

Carcasa Smart Phocus: Con esta carcasa tienes la posibilidad de contar con lentes extra más para tu iPhone. Está formada por una carcasa y una serie de monturas, además de un juego de lentes, micrófono y una luz de leds.

Trípode: Los trípodes son ya un clásico. Te ayudará a captar tomas en las que necesites más estabilidad y en el mercado tienes infinidad de modelos de todos los precios y la mar de económicos.