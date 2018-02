Bazar de fin de mes: cinco gadgets por menos de 25 euros

En el infinito universo geek puedes encontrar multitud de cacharros que por menos de 25 euros pueden serte la mar de útiles o, simplemente, hacerte pasar un buen rato. Además, con las Navidades cada vez más cerca, pueden servirte de inspiración para hacer un buen regalo sin que tu bolsillo sufra demasiado o para tu carta a los Reyes Magos.

Guantes para pantallas táctiles (en la imagen superior)

Con el frío ya encima solo pensamos en ir calentitos cada vez que salimos a la calle. Si vamos pertrechados con nuestros guantes de lana de toda la vida, usar el móvil puede convertirse en un verdadero problema.

Por eso, lo más práctico es usar uno de esos guantes que te permiten usar pantallas táctiles. Hay infinidad de modelos en el mercado y la mayoría por un precio más que razonable.

Auriculares contra el frío (a la izquierda)

Además de mantener a buena temperatura tus manos, no nos olvidamos de tus delicadas orejitas. Olvídate de pasar frío polar con estos superauriculares recubiertos de pelo que te harán parecer el auténtico Yeti, pero “ande yo caliente…"

LED de Doctor Who

El 23 de noviembre de 1963 la BBC emitía por primera vez la serie Doctor Who. En plena celebración del 50 aniversario de la célebre producción, y quizás borracho aún de su merchandising, te interese este destornillador con LED al más puro estilo Doctor Who. O eso dicen sus creadores.

Enfriador de latas USB

Hasta hoy habíamos visto “posavasos” USB que conseguían mantener el calor de nuestra taza de café. Ahora llega justo la idea contraria: mantener fríos nuestros refrescos. Quizás no sean las mejores fechas para pensar en mojitos y granizados, pero este verano querrás seguro uno de estos cacharros. Esta mini nevera USB promete mantener tu lata de refresco o cerveza a la temperatura a la que salió de tu frigorífico sin convertirla en ese liquiducho tibio con el paso de los minutos. Enchúfala a tu ordenador y listo.

Discos amplificadores

Olvídate de dejarte un pastizal en punteros altavoces. Si no quieres romper el cerdito, echa un vistazo a estos discos. Coloca en ellos tu teléfono móvil y deja que actúen como amplificadores para escuchar tu música favorita. Vale que su diseño no es lo más seductor y que su color no es el más discreto, pero en este caso elegancia y precio van de la mano.