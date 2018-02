Así es Pilot, el audífono que te traduce a cualquier idioma en tiempo real

Los que estamos acostumbrados a usar Google Translate cada poco tiempo no sabemos valorar lo que tenemos. Porque Google Translate no es (ni mucho menos) perfecto, claro que no, pero antes de que existiera traducir cualquier cosa de forma sencilla y rápida era poco menos que misión imposible.

Desde entonces todos hemos anhelado traductores que mejoren su algoritmo o que, al menos, no nos hagan estar pendientes de tener conexión a internet para poder traducir algo. Y hay quien ya se ha puesto manos a la obra para dar un paso más.

La evolución ha corrido a cargo de Waverly Labs, una pequeña startup americana que en los últimos meses ha desarrollado un audífono que es capaz de traducir a cualquier idioma las palabras que digas u oigas a través de la aplicación específica asociada al gadget en cuestión.

El valor añadido de Pilot pasa precisamente por su condición de audífono. De este modo, no tendremos que pasar un texto escrito en el ordenador o el móvil, sino que bastará con hablar a través del micrófono del smartphone (o grabar cualquier audio externo) para que el audífono, en tiempo real, te lo traduzca al idioma que quieras.

Por tanto, tampoco esperemos que la traducción sea perfecta y exacta, ya que, por lo poco que se sabe, el punto fuerte de Pilot es su capacidad auditiva e instantánea, no el logaritmo que ejecuta la traducción en sí.

Más de un millón de dólares recaudados

Como casi todo lo que mola, Pilot ha recurrido al crowdfunding para poder financiarse y poder salir adelante. En este caso, la plataforma elegida ha sido Indiegogo, que se está encargando de recabar los apoyos que esta compañía está recibiendo desde todos y cada uno de los puntos del planeta.

Y ni que decir tiene que el experimento ha sido un total y absoluto éxito: Pilot salió a escena pidiendo apenas 75.000 dólares a todos sus 'crowdfunders', pero el éxito del proyecto emprendedor ha sido tal que la pequeña startup ya lleva bastante más de un millón de dólares recaudados en un tiempo récord.

Si quieres hacerte con uno, han salido a la venta por 199 euros y su entrega está estimada para la primavera de 2017. Eso sí, los sucesivos paquetes de idiomas también serán de pago, con lo que, si quieres disfrutar de una experiencia plena con Pilot, al final tendrás que rascarte un poco más el bolsillo.

No será la forma más ortodoxa de traducir una frase de cualquier idioma, ni seguramente la más académica, pero hay dos cosas claras: una, que te servirá (y mucho) cuando viajes al extranjero y necesites entender algo puntual; y dos, que con este tipo de desarrollos nos acercamos más a un futuro tecnológico que cada vez parece ser más interesante.