Apple mantiene (de momento) el MagSafe, su mejor invento en años

El pasado lunes Apple ha anunciado al mundo un nuevo sistema operativo para ordenadores, una actualización de iOS y algún que otro avance en varios de sus dispositivos, como el AppleWatch y la AppleTV. Mucha gente estaba esperando el anuncio de nuevos Macbook, porque los modelos Pro de 15 pulgadas y Air llevan ya varios años con el mismo procesador y se están quedando francamente anticuados si se ponen al lado de la competencia.

No fue así, y la verdad, mejor: así nos da tiempo a homenajear al Magsafe.

Quienes utilicéis ahora o hayáis usado un Macbook en el pasado seguramente tengáis un dios muy particular del cual os acordáis a menudo cuando veis los ordenadores que llevan Windows. Uno de ellos puede ser de lo más discreto, como el Magsafe, un conector imantado que Apple lanzó en 2006 y que tiene patentado (motivo por el que no vemos algo similar en otras marcas)

Su funcionamiento es fácil de explicar: se conecta casi solo cuando lo acercas a la boquilla de alimentación y -mejor todavía- se separa si pegamos un tirón al cable de corriente del ordenador. Esto puede parecer una tontería, pero ha salvado la vida de mi ordenador en mínimo 10 ocasiones: al separarse el cable no se rompe, el ordenador no sale volando y yo no me tiro por la ventana desesperado porque mi cacharro de miles de euros está roto.

Magsafe es un perfecto ejemplo de la ‘ideología’ Apple y lleva muchos años sin cambiar apenas porque es sencillamente perfecto. Hasta ahora sólo se ha reducido el tamaño de los conectores a medida que lo hacían los ordenadores, y ese precisamente podría marcar su final tarde o temprano.

Porque sí, el nuevo Macbook, ese ordenador de 12 pulgadas que es tan fino que tiene que usar un puerto USB C para cargarse en lugar del Magsafe de toda la vida, es el principio del fin.

Pero no nos adelantemos: decía que el Magsafe es filosofía Apple a tope, y así es: es un elemento muy complejo que nos permite hacer un trabajo muy sencillo, que es icónico por su aspecto y que cumple una función sin complicarse demasiado ni complicarnos a nosotros. También es Apple en su peor lado, ojo: un cargador Magsafe cuesta una pasta si se te rompe el tuyo (y se romperá, créeme) y la tecnología es propiedad de la compañía y no lo comparte con nadie, así que solo los que se pasen a Mac lo disfrutarán.

Apple se deshará de este tipo de conector pronto porque, en su mundo sin conexiones ni cables, no hay sitio para más de un puerto o dos. El nuevo Macbook se carga por un USB C lo suficientemente potente para hacer todo el trabajo de los puertos de antes, pero claro, sólo es un puerto y, para colmo, no cuenta con las ventajas individuales del Magsafe: no está imantado, por lo que puede salir volando si tiras sin querer del cable.

Este cambio de actitud con respecto al cargador de los Macbook puede parecer un hecho aislado dentro de la compañía, pero casi podría decirse que es un ejemplo más del cambio de paradigma que atraviesa Apple desde el fallecimiento de Steve Jobs. ¿Tiene sentido deshacerse de algo que "simplemente funciona” para cumplir una visión de la compañía? No es la primera vez que Apple toma una decisión de este estilo, pues ya lo hizo con los disquetes y luego con los lectores de CD, pero en este caso no son pocos los que auguran se puede equivocar y arrepentir: un cable USB no es tan bueno como un Magsafe.

Todavía está por ver, claro, que esto es lo que vaya a ocurrir. Lo mismo Apple se inventa conectores nuevos para sus cargadores que son tan finos como el USB C, pero no tiene pinta. Así que antes de que mueran los Magsafe, uno de nuestros más viejos aliados y compañeros dentro del mundo de Apple, hacía falta rendirles un pequeño homenaje.