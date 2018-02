Apple confirma que su último producto estropea muebles

El HomePod uno de los nuevos gadgets de Apple, que todavía no está a la venta en España, está siendo duramente criticado por sus usuarios estadounidenses y australianos. No obstante, esta queja no es debido a su funcionalidad interna.

Al parecer muchos usuarios se han quejado de que el HomePod ha dejado algunas marcas dañando los muebles donde lo han ubicado. Tal ha sido el volumen de gente descontenta que la empresa se ha visto obligada a mandar un comunicado advirtiendo sobre los daños externos que puede originar este aparato.