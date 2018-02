Amazon: ¿Qué tiene de especial el Kindle Oasis para costar más del doble que el Paperwhite?

El último en llegar a la familia de los eReaders ha sido el Kindle Oasis, tan sorprendente por su aspecto como reconfortante en su explicación.

Para empezar, Amazon se ha cargado a la diosa simetría, lo cual puede parecer un atentado al diseño, pero tiene explicación: la compañía de Bezos, que está en todo, se ha dado cuenta de que la forma más natural de leer en un Kindle es sujetándolo por un borde. Así tiene sentido esta asimetría: un borde es más ancho y grueso que el otro. Ese borde es el que está pensado para sujetar el Kindle, ya sea con la mano izquierda o con la derecha (tiene sensores que rotan la pantalla dependiendo de la orientación).

Pero sobre todo, el Kindle Oasis tiene la victoria en unas dimensiones ridículas y un peso sorprendente. Para dar contexto: mide 3.4 mm de grosor en su borde más estrecho (menos de la mitad que el iPhone 6s) y, pese a que mantiene la pantalla de 6 pulgadas, sólo mide 122 x 143 mm. Y llegamos a lo mejor: 131 gramos de peso, 10 menos que el iPhone 6s. Un dato importante aquí: la densidad del dispositivo (mismo peso aproximado en tamaño bastante mayor) hace que la sensación que deja el Oasis sea de una ligereza absoluta, mucho mayor que la que puede dar el iPhone, o cualquier terminal con el que se le compare.

Malditos euros

Todo esto no sale gratis: el Kindle Oasis es muy costoso. No sabemos si caro o no para lo que ofrece, pero desde luego es costoso: 289 euros que complican una decisión, sobre todo teniendo en cuenta que los modelos inferiores, de sobra competentes, cuestan 189 euros (Voyage), 129 (Paperwhite) o 79 para la experiencia más básica con el Kindle estándar.

Parte de la explicación, más allá de la reducción a casi el mínimo de marcos y peso, así como el detalle del borde para la sujección, está en la funda de cuero, batería incluida, que trae de serie. De “semanas” de lectura, la autonomía del Oasis pasa a “meses” con ella. Qué complicado es determinar esta duración en lectores de libros electrónicos.

Por otro lado, la pantalla también gana: se ha redistribuido la retroiluminación LED para que sea más homogénea en toda la pantalla, y la luminosidad ha aumentado un 60%.

¿Suficiente? Bueno, antes de juzgar un producto por su precio hemos de pensar en las necesidades y preferencias. ¿Tiene sentido comprar un Ferrari por 250.000 euros? ¿Y un Fiat Multipla de seis plazas y un diseño, como mínimo, poco convincente? Depende de quién lo vaya a usar, de qué necesidades tenga que resolver con él, y de su contexto.

Así, los lectores compulsivos que disfruten de la lectura no sólo por su contenido sino también por todo lo que la rodea, seguramente sí encuentren argumentos para un desembolso así. Quienes no, la mayoría, seguirán teniendo excelentes opciones a un precio mucho menor.