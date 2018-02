Amazon lanza Fire TV Stick y se une a la pelea por los puertos de tu televisor

Parece ser que el gigante de las compras se ha cansado de ver al Chromecast de Google entre los dispositivos más vendidos del año en su propia tienda y ha decidido tomar cartas en el asunto. Para ello ha presentado el Fire TV Stick, un pincho HDMI que permite disfrutar de contenido multimedia en el televisor sin necesidad de que ésta sea 'inteligente'.

El pequeño dispositivo de Google, con algunas carencias y funcionalidades no explotadas, se ha convertido en una alternativa muy económica (no como Apple TV) para compartir de forma sencilla fotos, vídeos y otro contenido en streaming desde un teléfono o una tableta a un televisor. También sirve para el contenido de muchos servicios de suscripción como Spotify, Pandora o Netflix.

Así que Amazon lanza su alternativa en medio del fiasco de ventas de su Fire Phone y del anuncio de sus pérdidas millonarias en el tercer trimestre de año ¿Qué mejor para reponerse de esto que un dispositivo apto para todos los bolsillos?

El Fire Stick tiene un ecosistema propio y apunta a degüello al 'gadget' del rey de las búsquedas, algo que se ve desde su propia promoción: ofrece 8 GB de almacenamiento en lugar de los 2 GB del aparato de Google, el doble de memoria RAM (1 GB) y, además, soporta un estándar wifi superior para mejorar la calidad de transmisión de vídeo.

Un aparato con el doble de velocidad y memoria debería poner un poco nerviosos a los de Mountain View, que tendrán que ponerse las pilas para la siguiente versión del Chromecast, un lanzamiento que sugirió el vicepresidente de producto de Google hace poco.

Amazon remata el aparato con un procesador de doble núcleo y un mando a distancia. Este último elemento puede ser útil para, por ejemplo, pasar canciones o fotos. Alguno no le verá la gracia añadir más competencia a la concurrida colección de mandos del salón, por lo que recurrirá para manejarlo a la aplicación para Android y Apple (ésta última próximamente).

Como pasa con todos los productos de la compañía, el aparato está pensado para consumir su catálogo productos fácilmente, por lo que a los compradores regalarán durante un mes los contenidos ilimitados que ofrece Amazon Prime. Pero hay que tener en cuenta que el Fire Stick se va a lanzar primero en Estados Unidos, así que en España vamos a tener que esperar un tiempo para poder disfrutarlo, al igual que pasó con el Chromecast.

El lápiz HDMI parece que hará buenas migas con la cajita de 'streaming' Fire TV, la versión del Apple TV para vídeos y juegos que tampoco podemos disfrutar en nuestro país. Pero el dispositivo de 'streaming' permite pasar contenido fácilmente de las tabletas Kindle Fire o el ya mencionado Fire Phone. Compartir la pantalla del teléfono o tableta directamente es otra de las ventajas del nuevo juguetito de la compañía de Jeff Bezos.

El punto clave a favor del dispositivo es que costará 39 dólares, poco más que su competidor, y que se enviará a partir del 18 de noviembre a los primeros afortunados. Aunque la demanda del primer día ha sido tal que en su web anuncian que las nuevas compras se enviarán a partir del 1 de enero de 2015.

Hay tanto 'fire' en el nombre que parece que, en este caso, quien juega con fuego no se quema. Siempre es bienvenida la competencia, aunque habrá que esperar si habrá tantas aplicaciones de terceros para sacar el máximo partido al Fire Stick, que tiene la carencia de no tener control por voz. Esto es una auténtica pena: ya no podremos cantarle 'Come on baby, light my fire' para que nos obedezca.