Airselfie: así es el dron que puedes dirigir desde tu móvil

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 07/02/2018 a las 18:18 horas

A todos nos encantan los drones, pero a día de hoy tienen un ligero problema: la mayoría tienen precios un pelín prohibitivos.

Porque sí, actualmente hay drones baratísimos en el mercado, incluso por menos de 50 euros, pero sus destrezas son las que son, y sus posibilidades también. Los drones de bajo coste podrán servirnos para probar por si acaso no estamos del todo convencidos de querer uno, pero poco más. Si le cogemos el gustillo al asunto, más pronto que tarde habría que hacer un desembolso más importante.

Sin embargo, ha salido al mercado un gadget que resulta más que interesante para quienes quieren tener un buen dron que pueda interactuar con su móvil. Es más caro que los minidrones habituales, pero también mucho más funcional.

Se trata de Airselfie, un nuevo producto que está siendo impulsado por una empresa británica y que en los meses previos a su lanzamiento ya ha generado una enorme demanda en todo el mundo y ha disparado las expectativas de todos los amantes de los drones.

Airselfie, que es un minidrón de apenas 52 gramos, cabe en una pequeña carcasa del tamaño de un móvil, con lo que puedes transportarlo sin ningún tipo de problema al llevarlo encima gracias a sus dimensiones de 6,4 por 6,7x1 centímetros.

Además, su propia carcasa sirve para recargar su batería, algo que está bien porque es bastante discreta, de apenas 270 mAh de capacidad. Por los demás, el dron tiene una cámara de 5 megapíxeles, un giroscopio, un acelerómetro e incluso un conector microUSB, de modo que, si así lo deseas, puedes introducir una tarjeta microSD de hasta 4GB para almacenar lo que vayas grabando.

Con la cámara de tu móvil... o con la suya propia

¿Dónde está la interacción con el móvil? En que Airselfie no se dirige desde ningún mando propio, sino desde tu propio teléfono. Así, el gadget va vinculado a una app móvil para poder dirigirlo, determinar sus modos, compartir los vídeos y fotos...

Como los vídeos y fotos los dirigirás desde tu móvil, si quieres puedes usar la propia cámara de tu teléfono como ejecutora de ese material, y si no, no pasa nada: este dron cuenta con una cámara inferior con conectividad WiFi 2.4G, de modo que también podrás recurrir a ella. Se trata de una cámara bastante básica, pero que podrá servirte si no quieres usar y consumir los recursos de tu móvil.

El éxito de Airselfie está siendo totalmente incontestable desde el principio. Para financiar su producción, desarrollo y venta, sus creadores decidieron llevarlo a Kickstarter para financiarlo. Su objetivo, de entrada, era de 45.000 euros. Sin embargo, las previsiones del principio se han visto totalmente superadas: Airselfie ha recaudado en total nada menos que 574.504 euros, multiplicando por más de diez el dinero que inicialmente necesitaban.

La oportunidad no era para menos: a modo de oferta, la empresa puso un precio de 179 euros por su producto, pero lo previsible es que cuando lo vendan fuera del crowdfunding dicho precio llegue incluso a doblarse.

La campaña de crowdfunding ya ha terminado, con lo que el producto se encuentra en pleno desarrollo y preparación, ya que en abril empezarán a mandar las primeras unidades a los mecenas. Será entonces cuando podamos conocer las experiencias y comprobar si nos interesa tener un minidrón de estas características.