Los tuits dibujaron el recorrido de la cadena humana catalana

Un equipo de investigadores especializados en el análisis de datos de redes sociales ha dibujado en un mapa, gracias a tuits geolocalizados, la llamada Vía Catalana, la cadena humana de cientos de miles de personas que ayer cruzó Cataluña de norte a sur a lo largo de 400 kilómetros de la costa mediterránea para reivindicar la independencia.

Los científicos, del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC), situado en Palma de Mallorca, encontraron unos 175.000 tuits enviados ayer que incluían la expresión “viacatalana” o la etiqueta #viacatalana,según han informado en un comunicado. Posteriormente, seleccionaron los tuits geolocalizados, unos 1.000 cada periodo de dos horas. En su nota, los autores subrayan que “los datos son directos y no proceden de valoraciones o estimaciones ni tampoco han sido post-procesados”.

“Los datos de Twitter son una herramienta única. ¿Cómo consigues esta imagen sin ellos? Esto no es un dibujo, son datos reales. Con una fotografía de satélite no se apreciaría a la gente. Y si empleas un avión no aparecería toda la cadena”, opina el coordinador del equipo, Pere Colet, físico del CSIC en el IFISC. En la elaboración de la cadena de tuits también han participado la matemática María Antonia Tugores y el físico José Ramasco.

“Nosotros no estamos ni a favor ni en contra [de la Vía Catalana], sólo ofrecemos datos reales, sin tergiversar”, advierte Colet, catalán de nacimiento pero residente desde hace años en las Islas Baleares. Su mapa de la cadena humana forma parte de un proyecto de investigación más amplio, que busca entender cómo se mueve la gente en las ciudades gracias a sus tuits geolocalizados.

El mapa no sirve para saber si la cadena humana estaba formada por 400.000 personas, como apuntan algunas fuentes, o por 1,6 millones, como afirma la Generalitat. Sin embargo, según Colet, “sí sirve para saber que había gente a lo largo de toda la cadena, que no había agujeros de kilómetros”. Los investigadores estudian ahora otros datos, como de qué zonas procedía la gente que formó la Vía Catalana.