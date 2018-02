¿Qué tipo de amor impacta más en el cerebro?

Seis adultos y un niño se presentan voluntarios a un experimento. Lo organiza un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Stanford y el premio es salir en un documental cuyo argumento parece propio de una comedia romántica: el ganador será el que tenga grabado en el cerebro un amor más intenso.

Una pareja de ancianos que llevan juntos media vida, una mujer de 23 años que acaba de echarse novio y está perdidamente enamorada o un hombre de 31 que acaba de cortar con su pareja pero aún no lo ha superado son algunos de los protagonistas de esta historia con tintes lacrimógenos.

El juez, una máquina de resonancia magnética capaz de valorar la intensidad del amor que sienten estos personajes. Durante cinco minutos, la misión de los participantes es centrar sus pensamientos en el ser amado. No hay sitio para nada más. Mientras tanto, el aparato se encarga de medir la actividad que se genera en las regiones del cerebro vinculadas con el sentimiento romántico.

Al final del vídeo se desvela el ganador, que no es ninguno de los concursantes mencionados. Como no queremos arruinar la sorpresa, solo os contaremos cuál fue la conclusión más sorprendente: el hombre que acababa de cortar con su pareja quedó el último y acabó dando saltos de alegría. Para su alivio, no estaba tan enamorado de su ex como creía.