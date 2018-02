Este robot desvela quién habla más, si una mujer o un hombre

Un equipo de científicos realizó un experimento mediante el cual un robot llamado Furhat –una cabeza robótica con sombrero invernal- ha determinado que las mujeres hablan más entre sí cuando charlan entre ellas que cuando hablan con un hombre.

Ocurre lo mismo entre los varones, que suelen ser más locuaces cuando la conversación es entre dos personas de su mismo género, aunque en comparación son menos habladores que dos féminas juntas.

La investigación, presentada en la Conferencia sobre Interacción Humano-Robot en Viena la semana pasada, mostró además que estas conclusiones no sólo son válidas para los adultos. "Sorprendentemente, no hemos encontrado este mismo patrón para niños y niñas. En general no hay mucha diferencia a como hablan mucho los niños", afirma Gabriel Skantze, del Real Instituto de Tecnología KTH de Estocolmo, y uno de los creadores del robot.

Furhat interactuó con 540 visitantes en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Suecia durante nueve días. Lo hacían de dos a dos en una mesa interactiva con una pantalla táctil frente al robot. Así, participaban a un juego virtual, como cebo, para estudiar sus conversaciones y comportamiento.

Las parejas de mujeres hablaron entre ellas el 45% las ocasiones durante el juego, frente a solo el 26% para las parejas de hombres. Cuando las mujeres se emparejaron con los hombres, el tiempo de intervención fue del 28%. Para los niños, no hubo diferencia significativa entre los emparejamientos de género.

La mayoría de los estudios de este tipo se llevan a cabo en un laboratorio, por lo que es interesante ver los resultados en un entorno más natural. Sin embargo, los resultados pueden verse afectados por el hecho de que la interacción con un robot es todavía una situación inusual para la mayoría de personas.