Desarrollan cerdos supermusculosos gracias a pequeñas alteraciones genéticas

En un mundo en el que los científicos más valientes prueban cosas nuevas, han crear cerdos supermusculosos a través de pequeños cambios en su genoma. Este tipo de técnicas se encuentra dentro de la Ingeniería Genética, y los seres vivos que se obtienen así se llaman Organismos Modificados Genéticamente.



Los protagonistas son un equipo de científicos de Corea del Sur y China. La diferencia con la modificación genética convencional es que en este caso ha sido “mucho menos drástica”, defienden, ya que sólo ha tenido que ser alterado un gen. Tras los favorables resultados, los expertos ponen sus esperanzas en que estos cerdos puedan convertirse en los primeros animales modificados genéticamente que se aprueben para el consumo humano.



Jin-Soo Kim, biólogo molecular de la Universidad Nacional de Seúl y autor principal del trabajo, ha destacado que las alteraciones en los genes servirían para acelerar un proceso que podría, al menos al principio, producirse a través de un camino más natural. “Podríamos hacer esto a través de las crías, pero llevaría décadas”, ha añadido.



Los animales modificados genéticamente no están aprobados para el consumo humano en ningún lugar del mundo, debido al temor extendido sobre sus efectos negativos ambientales y de salud. Kim y sus colegas esperan que la alteración o desactivación de un solo gen -y no varios-, pueda combatir esto al ser un cambio mucho menos agresivo. Actualmente, informes sobre el futuro de la agricultura apuestan por la creación de bovinos sin cuernos, ya que, en opinión de muchos expertos, éstos entorpecen el manejo de los animales y en algunas zonas se queman en un procedimiento doloroso para ellos. Por otro lado, investigadores están diseñando cerdos inmunes al virus de la peste porcina de África.



“Las fotografías de los cerdos muestran el fenotipo típico de los animales de doble músculo”, ha señalado Heiner Niemann, del Instituto Friedrich Loeffler en Neustadt (Alemania), un pionero en el uso de herramientas de alteración de genes en los porcinos. En particular, ha comentado, tienen los músculos traseros pronunciados “propios de este tipo de animales”.



Los expertos han destacado que estos cerdos ofrecen muchos de los beneficios de las vacas con el doble de músculos, como la carne más magra y, con ello, un mayor rendimiento de la carne por animal. Sin embargo, estos cambios también arrastran algunos problemas, como los ocasionados en el parto debido al gran tamaño de los lechones.



Kim espera comercializar el esperma de cerdo modificado en China, donde la demanda de carne de cerdo está en aumento. Sin embargo, el clima regulador actual de momento no parece favorecer a su plan. En este sentido, este experto en biología molecular ha asegurado que China estará a la cabeza a la hora de empezar a ser más permisivos con las modificaciones genéticas en este animal, aunque siempre desde la cautela y la seguridad.