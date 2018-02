¿Por qué nos da el bajón cuando llega el invierno?

LO DEPRIMENTE NO ES EL FRÍO NI LA LLUVIA

Estás decaído y no hay quien te libre del sueño. Tranquilo, no eres el único. Con los cambios invernales de los ciclos de luz y oscuridad nuestro reloj interno se descoloca. Sin un poco de claridad matutina el cerebro no sabe si debe despertarse o seguir dormido.