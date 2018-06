¿Podríamos resucitar a los dinosaurios?

No te lleves las manos a la cabeza si alguna vez se te olvida dónde has aparcado el coche. A cualquiera le puede pasar. Tampoco es un delito dejarse las llaves dentro de casa, o extraviar el móvil en la barra del bar, o incluso olvidarse de la sartén que uno ha puesto fuego y no darse cuenta hasta que el humo invade por completo toda la casa. Pero si te ocurre por sistema, vives preso de los despistes.