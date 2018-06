Pesca un pez de casi 2 metros en el río Ebro

El pasado miércoles, 6 de Junio, Miguel Leza colgó en sus redes sociales algo insólito que había vivido en primera persona y que se ha vuelto viral por la hazaña.

El pescador compartía en la red social Facebook una foto y un vídeo con el pez que había capturado ese día con las siguientes palabras: "Lodosa, río Ebro hoy. Yo ya, no me mete al río... joder. No es broma, es un Siluro." La envergadura del pez dejó atónitos a sus seguidores y amigos. El post se ha compartido ya más de 2.000 veces.

En el vídeo se puede ver como tratan de medir al ejemplar de Siluro todavía vivo y que llega a alcanzar el metro noventa de longitud.

Este tipo de pez, el Silurus glanis, es un pez de agua dulce muy típico de los ríos del centro de Europa, sin embargo, en nuestro país es una especie invasora. Se introdujo en España en 1974 y aunque normalmente habita en la Cuenca del río Ebro también ha sido avistado en otros ríos españoles.

Al ser una especie invasora es una amenaza para los ecosistemas dónde habita ya ha acabado con el Barbo, una especie de pescado que abundaba en el río Ebro.

Estos peces suelen vivir entre 60 y 80 años y los ejemplares más grandes que se han avistado, como el pescado en Lodosa suele rondar los 2 metros de longitud.