Los pájaros son más listos de lo que creíamos: “Son como simios con alas”

Tradicionalmente se ha considerado que las aves, que tienen un cerebro más pequeño, son una clase menos inteligente que el resto de los miembros del reino animal. Sin embargo, un nuevo libro desmiente este mito e indica que las capacidades de los pájaros han estado subestimadas durante años, manchadas por los prejuicios.

“Los estudios de la inteligencia de las aves han estado obstaculizados por la antigua idea de que los pájaros son estúpidos y de que no merecían consideración en términos de intelecto”, explica Nathan Emery, autor del libro 'Bird brain: An exploration of avian intelligence' y profesor en la Universidad de Londres. Su obra profundiza en los últimos experimentos de laboratorio realizados con aves, que contradicen totalmente la idea de la estupidez de los pájaros y que presentan numerosas evidencias de que estas especies deberían ser más bien consideradas “simios con alas”.

Según el autor, la concepción de que los pájaros no son inteligentes proviene de la forma en la que ha sido estudiado su cerebro. El órgano pensante de los pájaros no tiene córtex cerebral, lo que ha hecho que los científicos considerasen durante décadas que no eran capaces de generar pensamientos complejos. Sin embargo, ahora los investigadores saben que una zona diferente de su cerebro, el pallium, ha evolucionado para realizar muchas de las tareas que en otros animales se llevan a cabo gracias a la participación del córtex.

De las más de 10.000 especies de aves solo algunas han sido estudiadas en profundidad | Pixabay

“Los cerebros de los mamíferos y de las aves funcionan de la misma manera, aunque su ‘hardware’ sea totalmente diferente, lo que es muy interesante”, señala Emery. Además, los órganos pensantes de estos animales con alas tienen conexiones más cortas entre regiones específicas, rutas que en el caso de los mamíferos son más largas. “Este tipo de estructura implica que los pájaros pueden tomar decisiones más rápidamente que los mamíferos, aunque aún no sabemos qué implicaciones tiene esto para su inteligencia”, añade.

La importancia del uso de las herramientas

Durante años, la capacidad de un animal de usar y de fabricar herramientas ha sido tomada como una medida de su inteligencia. Y, durante mucho tiempo, el único pájaro al que se le reconocía la habilidad de elaborarlas era el cuervo de Nueva Caledonia, que además, en un entorno de laboratorio, puede crearlas a partir de materiales que ha visto por primera vez.

No obstante, recientemente los científicos también han descubierto que el cuervo hawaiano, o alalā, un animal del que solo quedan 109 ejemplares en cautividad, también posee la desarrollada capacidad de fabricar y emplear utensilios.

Los cuervos hawaianos saben fabricar herramientas | Wikimedia

Más allá de estas dos especies que las elaboran, y de aquellas que las utilizan, todavía quedan muchas otras por explorar debido a que solo unas cuantas de entre las más de 10.000 existentes han sido estudiadas de manera sistemática. “Mi predicción de otras familias de aves ‘genios’ son los bucerótidos, los pájaros carpinteros y los halcones, basándome en el tamaño de su cerebro y en lo que conocemos sobre su comportamiento natural”, explica el investigador.

Por supuesto, el empleo de herramientas no lo es todo. Otras habilidades como su capacidad de cantar, de replicar sonidos humanos, de encontrar su hogar después de una migración de kilómetros o de recordar dónde ocultaron comida incluso cuando el paisaje se cubre de nieve son también indicadores de la inteligencia de estos animales que, por otra parte, no puede medirse únicamente estudiando su cerebro con los mismos parámetros que se aplican sobre el resto.

Para empezar, algunos ya han demostrado que comparten capacidades con los simios, esos animales que le descubrieron al género humano que una parte de nuestras supuestas virtudes no eran para tanto.