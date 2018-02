La leyenda negra del Pacú: la especie de piraña que dicen que come testículos

Un pez emparentado con las pirañas, de hasta 25 kilos de peso, con dientes que parecen humanos y una supuesta predilección especial por los testículos humanos. Con esos ingredientes, y estando en verano, es fácil hacer saltar las alarmas si se le añade un toque más: se han localizado varios ejemplares fuera de su hábitat y su territorio. Incluso una supuesta leyenda negra habla de varios pescadores en Papúa que murieron desangrados cuando un banco de Pacús les arrancaron los testículos.

Y ahí están, poniéndoles el mote: en inglés se les conoce como 'Ball-cutter', nada menos. Muy gráfico.

Pero no, que no cunda el pánico.

El Pacú es un pez de agua dulce, originario del Amazonas que sí, es 'primo' de las pirañas, sí, alcanza los 25 kilos de peso y tiene una formidable dentadura capaz de causar dolorosísimas heridas. Y sí, también es verdad que, pese a ser un pez de agua dulce y clima tropical, ha sido visto en el mar frente a las costas de Florida y en aguas tan frías como las del Sena en París, las del Lago Michigan, en Nueva Jersey o las aguas de Suecia.

¿Cómo se reaccionó ante estos hallazgos? Desde suponer que el Pacú "podría estar dirigiéndose" hacia el Reino Unido hasta advertir a los bañistas que no se lanzaran al agua desnudos para prevenir posibles ataques a sus gónadas.

Nada de lo anterior sirve, en realidad, para nada.

El Pacú es un pescado muy apreciado por su sabor, así que no es rara su venta y exportación para fines culinarios, ni es una especie protegida, por lo que también puede ser vendida para acuarios y coleccionistas dispuestos a pagar su transporte. De ahí a que alguno haya podido escaparse en zonas diversas del planeta no tiene porqué haber tanta distancia. Otra cosa es encontrar explicación a que pueda vivir en agua salada, algo que hasta el avistamiento de Florida no se sabía.

Pero no, no tiene que cundir el pánico. Estos peces son en realidad omnívoros, y se alimentan desde algas hasta de frutos con cáscara (de ahí su potente dentición), y les atrae el olor a grasa y sangre como pasa con algunas especies de pirañas. Sin embargo eso no les convierte en peces necesariamente agresivos (posiblemente huyan si coinciden con humanos), ni hace que tengan una especial predilección por las criadillas humanas. Posiblemente sea un área caliente, blanda y al aire que pudieran atacar en caso de hambre o sentirse amenazados, pero del caso al apodo y la alarma hay un trecho.

En cualquier caso no cabe duda de que si buceando ves de frente a un grupo de peces tan enorme y con esos dientes no te acuerdes inmediatamente de las infames películas de Piraña y eches a nadar como alma que lleva el diablo. Eso sí, si te muerden el bañador no tiene por qué ser una protección suficiente para que duela una barbaridad. Con esa boquita...