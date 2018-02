El lado más cómico del reino animal: arrancan los Comedy Wildlife Photo Awards

¿A quién no le ha pillado una cámara alguna vez con un ojo a medio cerrar o la boca torcida en una mueca hilarante?. Incluso los más fotogénicos tienen sus momentos bajos y en alguna ocasión protagonizan fotos ridículas ante las que uno no puede aguantar la risa. Es algo tan común que ni siquiera está restringido a los humanos: los animales también pueden protagonizar instantáneas de lo más cómico cuando son sorprendidos por un objetivo.

Canguros karatekas y focas que parecen cantantes de ópera aparecen en algunas de las graciosas imágenes que participan este año en el concurso Comedy Wildlife Photo Awards, un certamen fotográfico que desde 2015 premia las instantáneas que capturan el lado más desternillante del reino animal.

Así se mantienen en forma los canguros australianos | Andrey Giljov/Comedy Wildlife Photo Awards

El concurso no solo tiene como objetivo sacarnos una sonrisa y reconocer la labor de los fotógrafos de la naturaleza, sino que también pretende concienciar sobre la importancia de la biodiversidad y el valor del medio ambiente.

Sus fundadores, los fotógrafos británicos Paul Joynson-Hicks y Tom Sullam, colaboran con la Fundación Born Free, una organización no gubernamental internacional dedicada a la conservación de la flora y la fauna silvestres que también lleva a cabo tareas de recuperación y cría en cautividad de especies.

‘Un día duro en la oficina’, imagen vencedora de la edición de 2016 | Angela Bohlke/Comedy Wildlife Photo Awards

El plazo para participar se prolonga hasta finales de septiembre de este año, cuando los miembros del jurado tendrán que enfrentarse a la difícil (pero seguro divertida) tarea de elegir las mejores instantáneas. Este año hay seis categorías diferentes, que consideran los distintos medios en los que pueden vivir los retratados (agua, aire o tierra) y entre las que se incluye una de vídeo, una novedad con respecto a las ediciones pasadas.

Si ya te lo estás pensando, has de saber que no hace falta ser un profesional para participar –después de todo, los premios van de un safari en Kenia a un trofeo–, sino que cualquiera que se anime puede enviar hasta seis imágenes y dos vídeos. Los requisitos tampoco son demasiado exigentes, pero, eso sí, no se admitirán a concurso ninguna imagen cuyos protagonistas puedan haber sido molestados o heridos para conseguirla. Tampoco fotos de mascotas ni de animales en cautividad.

¿Acrobacia o caída incómoda? | Tibor Kercz /Comedy Wildlife Photography Awards

Además de un ganador absoluto, el jurado elige a un vencedor de cada categoría. El año pasado, el máximo reconocimiento fue para la fotógrafa Angela Bohlke por su imagen de un zorro en una postura un tanto incómoda. En el 2015, el afortunado fue Julian Rad por [[LINK:EXTERNO|||https://www.comedywildlifephoto.com/gallery/2015_winners.php#&gid=1&pid=1|||‘Hora punta’, una instantánea de un roedor]] con verdadera prisa.

Aunque todavía hay que esperar para conocer los finalistas del presente año, los organizadores ya han hecho públicas algunas de las fotografías recibidas hasta la fecha y no tienen desperdicio. Los jueces, entre los que se encuentran los organizadores y otros fotógrafos y profesionales de los medios de comunicación, lo tendrán especialmente difícil este año en su selección de imágenes. Pero sea cual sea el resultado, recibiremos el veredicto con una sonrisa.