España, uno de los tres países de la UE que firma la normativa contra la biopiratería

La empresa privada es propietaria del medicamento que han desarrollado y el recurso que han usado procede de la biodiversidad de un país no desarrollado. Esta situación, aplicada también a otros muchos campos, se produce en multitud de ocasiones, en las que también se aprovechan los conocimientos de la población indígena antes de explotar el recurso natural. Esto es la biopiratería.

Después todos los beneficios van para la corporación y el país, esquilmado, va perdiendo sus recursos, lo que es una manera nada ética de empobrecer aún más a estos países.

A partir del próximo 12 de octubre entra en vigor el Protocolo de Nagoya, elaborado en las Naciones Unidas, por el que este acceso ilegal “dejará de perseguirse solamente en el propio país en el que se accede a los recursos y deberá también ser perseguida en los países en los que se utilicen dichos recursos”.

La Unión Europea ha desarrollado un reglamento por el que los usuarios de recursos genéticos ubicados en la UE deberán acreditar la obtención legal de recursos en proyectos de investigación y comercialización de productos. España, junto con Hungría y Dinamarca, es uno de los pocos países europeos que han ratificado la normativa. Aunque ahora falta aplicarla a nivel nacional.

Una gran oportunidad para España en plena crisis

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) organiza el 16 de septiembre una jornada sobre “el acceso y utilización de los recursos genéticos y reparto justo y equitativo de los beneficios en España”.

“¿Porqué España, siendo un país rico en biodiversidad que cuenta anualmente con numerosas peticiones de acceso a sus recursos genéticos, sigue sin regular el acceso a sus recursos genéticos?”, escriben en la convocatoria.

Alejandro Lago, director de la Cátedra Unesco de Territorio y Medio Ambiente, considera que España está perdiendo una gran oportunidad al no regular el acceso a nuestra biodiversidad con una legislación nacional.

"Nuestro país tiene la mayor reserva de biodiversidad en Europa, ya que cuenta con el 25% de la Red Natura 2000. Se encuentra en una posición privilegiada de proveedor y usuario de esos recursos genéticos", apunta Lago.

No existe biopiratería al uso si no hay regulación previa: "Nadie roba lo que no está tipificado como un robo", sostiene el doctor, que afirma que en el caso de España no puede haber biopiratería como tal porque no hay una ley que la regule.

Hasta 1992 estos recursos naturales se consideraban patrimonio común, pasando en esa fecha a estar sujetos a la soberanía de cada país.

La jornada que organiza la universidad madrileña dará a conocer la nueva legislación europea, que ha sido sometida a cierta invisibilidad política. Pero el gran reto es la correcta implementación a nivel nacional de la norma. Porque una cosa es adherirse y otra es cómo van a aplicarla las administraciones y también valorar si las empresas españolas (y las extranjeras que operan en España) están preparadas para cumplirla.