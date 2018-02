Encuentran por primera vez dos osos polares idénticos

Los osos polares se distribuyen por las heladas aguas del Ártico en unas 19 poblaciones diferenciadas, una de ellas localizada en la orilla oeste de la bahía Hudson. Allí es donde un equipo de investigadores ha descubierto por primera vez dos osos genéticamente idénticos.

Los científicos, que han publicado sus hallazgos en 'boRxiv', analizaron las muestras de ADN de 4.449 osos polares recogidas entre 1966 y 2011. Hasta ahora, todos los análisis genéticos en estos animales habían encontrado diferencias entre las crías de una misma camada, lo que sugería que procedían siempre de dos óvulos independientes.

Esta vez, fue distinto: encontraron suficientes evidencias para asegurar que dos individuos provenían del mismo óvulo fecundado. Los hermanos tenían dos años cuando fueron capturados en noviembre de 2003.

Además de esta conclusión, los datos han revelado otras curiosidades. En la población analizada hubo diez casos de adopción, en los que las madres adultas estaban acompañadas de crías que no estaban relacionadas con ellas. Aunque no es la primera vez que se detecta este fenómeno, no se conocen bien las causas, ya que los cachorros ajenos ponen en riesgo la supervivencia de la hembra y de su progenie legítima.