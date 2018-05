Los científicos logran reanimar el cerebro de cerdos muertos (y esto puede ayudar contra el cáncer)

Después de superar un cáncer, no hay que bajar la guardia. No en vano en torno a la mitad de los cánceres presentan recaídas. Lo que hace que resulte tan difícil eliminarlos es que basta que una única célula aislada salga indemne de un tratamiento con quimioterapia, o de una intervención quirúrgica, para que el enemigo se salga con las suyas y vuelva a invadirnos. Eso implica que no puede quedar ni uno. Y no es fácil. Sobre todo si, además de extirpar el tumor, queremos preservar el tejido sano que le rodea intacto.