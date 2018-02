Antártida: cinco días en la prisión de hielo

Casi parece que Douglas Mawson tenga una maldición encima. Este investigador, el primero en llegar al polo sur magnético, protagonizó años después de ese logro una agónica carrera contra la muerte en la Antártida en la que recorrió más de mil kilómetros de expedición sobre hielo, casi un cuarto de ellos en soledad y sin apenas provisiones tras perder a sus acompañantes en la travesía.

La suya es una más de muchas historias extremas, no todas exitosas, de la desenfrenada exploración antártica que tuvo lugar un siglo atrás. Y, rememorando aquellos días, una expedición de 74 investigadores partió el pasado mes de noviembre en un barco para intentar repetir aquella ruta, aunque de forma menos accidentada. O eso presumían. El navío, de bandera rusa y llamado Akademik Shokalskiy, lleva atrapado en el hielo desde el día de Navidad, cuatro días después de haber conseguido llegar a la base desde la que Mawson partió cien años atrás.

Todo empezaba el pasado 9 de diciembre, partiendo del puerto neozelandés de Bluff a 16 grados de temperatura, según han ido marcando en su ruta a través de Google Maps.<7a> Según iban descendiendo hacia el sur la temperatura iba bajando: primero hasta los 4ºC, luego hasta los -2ºC. En el blog que mantienen, al que han llamado 'Spirit of Mawson' fueron describiendo sus hallazgos: pingüinos, finas capas de hielo, icebergs en el horizonte, un cambio de ruta para evitar el hielo... y finalmente, tras lograr hacer su primera escala con éxito, el día de Navidad encallaron.

Tras enviar su señal de socorro y comprobar que no podían reemprender la marcha, varios barcos de rescate salieron a su encuentro. El primero en llegar fue el chino Xue Long, conocido como Snow Dragon. La tripulación, al verlo llegar en el horizonte, celebraba de esta forma lo que -pensaban- era el final de su travesía.

Great news. Icebreaker Snow Dragon on horizon with penguins! Everyone very happy! #spiritofmawson pic.twitter.com/IsMEKOCOwp

Finalmente, el barco tuvo que dar la vuelta a siete millas náuticas de distancia porque iba a quedarse encallado también.

The Chinese vessel tasked by Rescue Coordination Centre Australia has encountered heavy ice. She cannot continue to MV Akademik Shokalskiy 1