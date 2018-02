¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos?

Es casi imposible que las cosquillas puedan ser provocadas por uno mismo, siempre es la mano ajena la que causa esa sensación entre agradable y desagradable. Pues bien, hasta hoy no se tenía la explicación de este misterio, pero gracias a un estudio realizado en la University College de Londres sabemos que todo depende de la propiocepción o capacidad para detectar cualquier movimiento que realice nuestro cuerpo.

La respuesta se encuentra en una parte del cerebro, el cerebelo. Al parecer, esta región es capaz de anticiparse a nuestras sensaciones haciendo que se pierda el factor sorpresa, algo que no ocurre si se trata de una mano ajena. Sin embargo,el cerebelo de las personas que padecen esquizofrenia no actúa de la misma forma, razón por la que sí pueden hacerse cosquillas a sí mismos al no ser conscientes de que son ellos los que las están provocando.

Sin embargo, para aquellos que quieran conseguir hacerse cosquillas a topa costa, la empresa Blakemore ofrece otra alternativa: los robots. La entidad informó de que si se atrasa el movimiento de la mano y el efecto que provocan las cosquillas, podría conseguirse el estímulo natural.