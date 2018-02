Encuentran restos de patatas prehistóricas: podrían tener 10.900 años

Hace 10.900 años, en Utah, Estados Unidos, ya se cultivaban patatas. Sin embargo, no eran de la variedad que consumimos ampliamente ahora, la ‘Solanum tuberosum’, sino de un tipo llamado ‘Solanum jamesii’. Esta variedad, empleada por tribus nativas americanas como los Apache, los Navajo y los Hopi, podría ser la evidencia más antigua del cultivo de patata en el oeste americano.

Los investigadores de la Universidad de Utah pudieron comprobar la presencia y la domesticación ancestral de este tubérculo gracias al descubrimiento de unos gránulos de almidón muy bien conservados en grietas de rocas que se utilizaban para triturar estas patatas ancestrales.

Sorprendidos por lo antiguo de la datación y por su implicación en la historia de la domesticación de la patata, los científicos publican los resultados de su investigación en un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y apuntan a que la genética de esta patata podría contribuir a mejorar las cosechas actuales.

“Es muy difícil convencer al público general de la necesidad de preocuparse por las plantas raras”, explica Bruce Pavlik, uno de los firmantes del estudio.

“Pero esta tiene una historia real, asociada con los nativos, con los pioneros, con los que vivieron la época de la depresión y con la gente que vive en Escalante [región donde todavía se cultiva el tubérculo]”.

Lisbeth Louderback, otra de las investigadoras, también destaca la importancia de su estudio y su conservación: “Esta patata podría ser tan importante como las que comemos ahora, no solo en términos de una comida del pasado, sino como una fuente potencial de alimento para el futuro”, concluye.