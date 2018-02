Demuestran que la música te hace más poderoso

No es casualidad ver que los jugadores de fútbol, al bajarse del autobús, justo antes de un partido, lleven los auriculares puestos y, presumiblemente, vayan escuchando sus canciones y grupos preferidos. Tampoco es extraño ver que cada vez más gente acude al gimnasio a correr, e incluso a la piscina, con los cascos puestos y su música favorita a todo volumen.

Hace ya un tiempo, Alexandra Lamont, de la Universidad de Keele, investigó la importancia de la música mientras se realizaba un esfuerzo físico. Sus conclusiones afirmaban que escuchando nuestros mejores temas se reducía la sensación de esfuerzo durante los entrenamientos y la competición. Igualmente comprobó que aumentaba la sensación de concentración.

Ahora, un equipo de investigadores de la Kellogg School of Management de la Northwestern University en Evanston, Estados Unidos, ha analizado la sensación de poder que confiere en las personas escuchar algunos tipos de canciones. En primer lugar, el equipo realizó una prueba en la que se hizo escuchar a los participantes unos clips de 30 segundos de distintos géneros: hip hop, reggae, música para entrenar… Posteriormente se pidió que calificaran dichas canciones en función de lo que habían sentido, para determinar en un siguiente etapa cómo se había producido esta generación de poder.

Así pues, no solo observaron que las canciones calificadas como "más potentes", inconscientemente llevaban a las personas a sentirse más poderosas, sino que además comprobaron que estas canciones afectan a tres aspectos psicológicos y del comportamiento: pensamiento abstracto (tendencia a ver el bosque en vez de los árboles), la percepción del control y el deseo de realizar el primer movimiento en un entorno competitivo.

La investigación ha sido publicada recientemente en la revista Social Psychological & Personality Science y analiza, no solo las canciones concretas, sino la importancia de los tonos de las mismas. Por ejemplo, comprobaron que quienes escucharon música con los graves altos tuvieron una mayor sensación de poder, en comparación con aquellos que escucharon música con los graves más bajos, y formaron más palabras relacionadas con la energía en una tarea concreta.

"Nuestros resultados proporcionan una evidencia sobre el potencial uso estratégico de la música, especialmente en situaciones donde la gente necesita sentirse con poder", apunta el investigador principal, Dennis Hsu.

Entre los temas que confieren más fuerza destacan el 'We Will Rock You' de Queen y el 'Get Ready for This' de 2 Unlimited. Por la cola se hallan el 'Because We Can' by Fatboy Slim y 'Who Let the Dogs Out' de Baha Men.