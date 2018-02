¿Qué es esa cosa tan rara que se 'mueve' en el mar de Titán?

La sonda Cassini de la NASA ha analizado la evolución de un misterioso fenómeno en un gran mar de hidrocarburo del satélite Titán. Este fenómeno cubre un área de 260 kilómetros cuadrados en Legeia Mare, uno de los más grandes mares de esta luna de Saturno. El fenómeno se ha observado varias veces con el radar de Cassini, mostrando una apariencia diferente.

Este fenómeno, el cual aparece como unas marcas brillantes en las imágenes del radar sobre un fondo oscuro provocado por el mar, aparecía moteado durante un sobrevuelo de Cassini en julio de 2013, pero observaciones previas no mostraban signos de brillo en esa parte de Ligeia Mare.

Los científicos quedaron perplejos al encontrar que este fenomeno había desaparecido unos meses después tras observarlo con el radar lo que llevó a algunos miembros del equipo a sugerir que podría haber sido una característica transitoria. Pero en otro sobrevuelo de Cassini el 21 de agosto de 2014, el fenómeno fue visible nuevamente con apariencia cambiante en los 11 meses anteriores.

Los científicos que trabajan con este radar están seguros que no se trata de un defecto del radar o un error en los datos. Una explicación podría corresponder a la evaporación del mar, pero los científicos no ven evidencias de ello. El equipo ha sugerido que este fenómeno podrían ser olas superficiales, burbujas aumentando de tamaño o incluso sólidos flotantes suspendidos justo debajo de la superficie, aunque no descartan más posibilidades.

Sin embargo los investigadores sospechan que el aspecto de este fenómeno podría estar relacionado con los cambios estacionales de Titán, ya que el verano estaba entrando en el hemisferio norte del satélite en el momento de tomar las imágenes. Monitorizar esos cambios supone una gran meta para la actual misión extendida de Cassini.

"La ciencia adora el misterio, y con este enigmático fenómeno tenemos un apasionante ejemplo de cambios en Titán", dice Stephen Wall, director del equipo del radar de Cassini en el JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA en Pasadena. "Esperamos seguir siendo capaces de ver los cambios y hacernos una idea de lo que está sucediendo en ese mar extraterrestre", añade.